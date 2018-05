Hotellprisene i den ukrainske hovedstaden har skapt raseri hos supporterne den siste tiden. Mange overnattingssteder opererer nå med priser som ligger mer enn 100 ganger over normalen i forbindelse med finalen 26. mai.

Supportere som var heldige nok til å ha skaffet seg overnatting før hotellrommene forvandlet seg til de reneste luksusobjektene, skal også ha opplevd at reservasjonene er annullert.

Liverpools offisielle supporterklubb har publisert en guide til overnatting i Kiev på sine nettsider. Der er et av de anbefalte alternativene å bestille hotell i den polske byen Wroclaw.



Anbefaler kort opphold

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har på sin side sendt ut en diplomatisk formulert uttalelse, der det anbefales å bevege seg både inn og ut av Kiev på kampdagen.

– Det er ventet at den foretrukne reisemåten for majoriteten av fansen vil være charterfly inn og ut av Kiev samme dag, heter det der.

Hotellprisene på enkelte av overnattingsstedene i Kiev er svimlende. Et hotell ved navn Harmony tilbyr dobbeltrom med en liten TV i vinduskarmen til 3.534 euro. Det tilsvarer drøyt 33.500 norske kroner.

For å få frokost samme sted må du ut med ytterligere to euro.

Vanligvis skal døgnprisen samme sted angivelig ligge på 29 euro.



Null strøm og vann



Flere supportere skal ha fått beskjed fra sine bookingpartnere på internett at reservasjonene deres er annullerte. En Liverpool-supporter ved navn Stephen forteller på sin Twitter-konto at han eventuelt kan få rebooke det samme rommet for tusenvis av kroner.

Også den spanske storavisen Marca har den siste tiden videreformidlet en rekke lignende historier.

En tilreisende supporter skal ha fått beskjed fra sitt hotell om å annullere bestillingen "fordi vi ikke vil ha vann og strøm tilgjengelig de aktuelle dagene".

Representanter for myndighetene i Kiev opplyste tirsdag at de nå har begynt å overvåke hotellprisene i byen. Siden har ingen hørt noe.

