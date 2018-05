Slik sendes VM på TV 2 og NRK!

Selv med stjernespillere som Frank Lampard, John Terry, Rio Ferdinand og Steven Gerrard kom England aldri i nærheten av å vinne sitt første mesterskap siden VM-triumfen i 1996.

Rio Ferdinand er overbevist om at rivaliseringen i Premier League ødela.

– Jeg innså ikke at det jeg gjorde skadet det engelske laget. Jeg var så oppslukt i å vinne med Manchester United. Ingenting annet betydde noe, sier Ferdinand til The Times, gjengitt av The Independent.

En frykt drev Ferdinand til ikke å ha et nært forhold til landslagskollegene.

– Det overskygget ting. Det ødela for vår generasjon på det engelske landslaget. En sesong kjempet vi om ligatittelen med Liverpool, og sesongen etter var det mot Chelsea, sier den tidligere Manchester United-spilleren.

– Jeg satt aldri i garderoben og snakket åpent til Frank Lampard, Ashley Cole, John Terry og Joe Cole i Chelsea, eller Steven Gerrard og Jamie Carragher fra Liverpool. Jeg fryktet de ville dra tilbake til sine klubber og bruke det mot oss. Jeg ville ikke utveksle noe med dem, fortsetter han.

Nedturene for det engelske landslaget kom på rekke og rad under ledelse av Sven-Göran Eriksson, Steven McClaren og Fabio Capello.

– Hadde jeg gjort noe annerledes i dag? Jeg liker å tro det, men om det betydde at jeg ikke kom til å vinne trofeer, tror jeg ikke det, sier Ferdinand.

Gareth Southgates England spiller åpningskampen i VM i Russland mot Tunisia mandag 18. juni. Engelskmennene møter også Panama og Belgia.​