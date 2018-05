I forbindelse med et utspill kalt «American Patients First» sier Trump at han har bedt sin egen administrasjon ordne opp i urettferdigheten som gjør at vanlige amerikanere ikke har råd til medisiner.

– En av mine høyeste prioriteringer er å redusere prisen på reseptpliktig medisin. I mange andre land koster medisin langt mindre enn hva vi betaler, framholder Trump.

Men selv om utspillet inneholder i alt 50 forslag, var det ifølge nyhetsbyrået Reuters langt vagere enn ventet, noe som førte til at legemiddelselskapene kunne glede seg over stigende aksjekurser før børsene stengte fredag

Mange ledd

Trumps kritikk er rettet mot både legemiddelindustrien, forsikringsselskaper og apoteker, men den krasseste kritikken rammer de store innkjøpsorganisasjonene som dominerer innkjøp av medisin i USA. Disse har ifølge presidenten blitt «meget, meget rike».

Det amerikanske helsevesenet fungerer slik at pasientene er forsikret enten privat eller gjennom store offentlige sykekasser. Helseforsikringene, også de offentlige, kjøper medisin via store innkjøpsorganisasjoner kalt Pharmacy Benefit Managers, som igjen kjøper medisiner hos legemiddelselskapene.

Alle ledd i kjeden, unntatt pasientene, har en interesse i så høye priser som mulig. Samtidig har USA et forbud mot at det offentlige kan kjøpe medisiner direkte fra legemiddelselskapene.

Ut mot andre land

Trump gikk også til angrep på land som har et omfattende offentlig helsevesen, og som han mener presser amerikanske legemiddelselskaper til å selge sine produkter billig.

Blant Trumps forslag er at reklamer for legemidler skal inneholde pris på de ulike medikamentene. Han vil også fjerne en lov som forbyr apotekene å fortelle kundene at det er billigere å kjøpe medisin utenom forsikringsselskapene deres.

Legemiddelselskapene hadde fryktet at Trump ville foreslå direkte forhandlinger mellom det offentlige og legemiddelselskapene, uten mellomledd, eller at han ville gå inn for en direkte prisregulering på medisiner.

(©NTB)