Ford har lange tradisjoner på å lage kjøreglade småbiler til hyggelig pris.

Den lille moroklumpen Fiesta ST er noe av det mest vellykkede de har funnet på. De siste årene har den vært en av de morsomste bilene du har kunnet legge hendene på i sitt segment.

Nå er det klart for en helt ny generasjon. De første journalistene har akkurat testet den i Frankrike og Norgespremieren er heller ikke langt unna. Fiesta ST kommer nemlig til Norge allerede i juni.

Får teknologi fra storebror

Her priser Ford aggressivt. Du får Fiesta ST med 200 hestekrefter for 342.000 kroner. Da har den også mye utstyr som standard. Innstegsmodellen har tre dører, tillegg opp til femdørs er ikke på mer enn 5.000 kroner, det vil nok de fleste kundene velge.

Kombinasjonen liten bil og mye krefter blir aldri feil. Her går 0-100 km/t unna på 6,5 sekunder og speedometernålen stopper først på 232 km/t.

Selv om det fortsatt er ren forhjulstrekk som gjelder, har Ford jobbet mye med å sikre at kreftene plantes i bakken. Noe av det som er tilgjengelig er differensialsperre. Det mekaniske systemet reduserer kreftene som distribueres til et hjul med dårlig veigrep, for eksempel det innerste hjulet i en skarp kurve. Dette utnytter motorens krefter og gir bedre grep.

Et nytt fjæringssystem skal øke tilbakemeldingene fra bilens bakpart og i tillegg gir mer sidestivhet. For første gang får du dessuten Launch Control!

Derfor koster denne småbilen over 700.000 kroner

Litt ekstra pynt innvendig understreker at dette er en sporty bil.

Ulike kjøreprogram

Det er også helt nytt at Fiesta ST kommer med ulike kjøremodus – normal, sport og bane. Her påvirkes bilens motor, styring og stabilitetskontroll.

Akkurat dette er det nok en del som har lengtet etter. De forrige generasjonene av Fiesta ST er ypperlige for å kjøre aktivt, men kan bli noe harde og bråkete hvis du skal ut på langtur.

Inkludert i det nye systemet er også endring av lydbildet. Det kan gjøres mer sporty når du er i humør til å herje litt i nabolaget – eller mer diskret når du vil være nettopp det.

Trenger du egentlig større bil?

Pristillegg for å få fem dører kontra tre, er på beskjedne 5.000 kroner. Det betyr at de fleste kundene nok vil gå for det.

Først i verden

Motoren er forresten på1,5 liter og har tre sylindre. For å gjøre den mest mulig effektiv, får den samme teknologi som brukes i flere superbiler: Sylinderkutt!

Vanligvis er det en seks-, åtte- eller til og med tolvsylindret motor det er snakk om når en begynner med slikt. Ford gjør det altså med bare tre sylindre.

Men målet er det samme: Holde forbruk og utslipp lavest mulig. Deaktiveringen sparer deg for drivstoff ved at bensintilførselen til èn sylinder automatisk kuttes når kjøremønsteret og forholdene tilsier at bilen ikke trenger full motorkapasitet.

Under 200.000 kroner

På innsiden får du sporty seter og det nye infotainmentsystemet til Ford, Sync 3. Et eksklusivt stereoanlegg fra Bang & Olufsen er også på listen over standardutstyr.

Vi kan ellers nevne at forrige generasjon Fiesta ST, den med 182 hk (det kom i fjor en spesialutgave med 200 hk også), er tilgjengelig på bruktmarkedet fra under 200.000 kroner. DET er mye morobil for pengene det!



Dette er de beste småbilene

Se video av nye Ford Fiesta under: