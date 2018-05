Den tidligere bankmannen fra Bergen, som overtar etter Rasmus Hansson, ble valgt til ny nasjonal talsperson av landsmøtet i MDG lørdag.

Han deler jobben med Une Aina Bastholm, som ble gjenvalgt av landsmøtet.

De to skal dermed fronte partiet de neste to årene. I realiteten fungerer de som partiledere.

Hermstad sier at siden Bastholm er stortingsrepresentant er det naturlig at han i starten tar seg mer av partiarbeidet.

Blåruss

Hermstad har bakgrunn fra flere frivillige organisasjoner. Han har blant annet ledet Fremtiden i Våre Hender fra 2001 til 2017.

Han startet sin karrière i Sunnmørsbanken, der han jobbet i tre år. Bankjobben førte til videre studier på Handelshøyskolen i hjembyen i to år, før han fant ut at han ikke ville «kaste bort livet på å flytte penger» som han selv sier.

– Økonomikunnskapene har kommet godt med i frivillig sektor, der økonomisk kompetanse ofte har vært mangelvare, sier Hermstad, som tok hovedfag i Geografi ved Universitetet i Bergen etter at han hoppet av økonomi-studiene. Du kan kalle meg blårussen som ble grønn, sier han til TV 2.

Den nye talspersonen i MDG er ivrig syklist, men han har et godt forhold til de fleste bilister.

– Det handler mye om hvordan man møter folk. De fleste bilister er hyggelige og imøtekommende. De som tømmer seg og hetser syklister på Facebook er ofte enslige og oppmerksomhetssøkende personer, sier Hermstad som også er styreleder i Syklistenes Landsforbund.

Vil ha samarbeid med Ap

Arild Hermstad har ingen lokalpolitisk erfaring. Han ble aktiv i partiet først i 2016, og sto øverst på stortingsvalglista til partiet i Hordaland i 2017. Men det manglet et par tusen stemmer på å bli valgt inn på Stortinget.

Den nye talspersonen vil ikke for all framtid avvise et samarbeid med Frp, men han sier til TV 2 at det er mer naturlig for MDG å samarbeide med Arbeiderpartiet (Ap).

Han håper at MDG før stortingsvalget i 2021 kan velge side i politikken og innlede et formelt samarbeid med Ap, selv om det skuffet han at de avviste MDG før valget i 2017.

– Vi samarbeider godt med Ap i Oslo. Her har vi gode erfaringer å ta med oss videre. Men vi må stille ekstremt strenge krav til samarbeidet, og ha en åpen dør begge veier, sier Hermstad, som vil ha et tydelig alternativ til dagens regjeringen før neste Stortingsvalg.

Opprørt over Venstre

Han kommer også med et spark til Venstre:

– Venstre er mer opptatt av å sitte i regjering enn å drive miljøpolitikk. At de har miljøministeren betyr lite når de fem viktigste departementene for miljøet styres av Frp. Det er opprørende at Venstre, som kaller seg et miljøparti, har gått med på dette, sier Hermstad.

De fem departementene Hermstad tenker på er Samferdsel, Finans, Olje og Energi, Landbruk og Fiskeri, som alle styres av Frp.

Hermstad mener MDG skiller seg fra de andre partiene ved at de tør å gjøre omfattende endringer.

Mot til å gjøre endringer

– Det handler om mot. Det holder ikke med store ord så lenge man ikke gjør noe med de viktige problemene. Vi har store mål om å endre Norge i en mer miljøvennlig retning, vi er villige til å blø for saken, sier den nye talspersonen i MDG.

Miljøengasjementet har kommet etter utallige sommerferier på besteforeldrenes gård i Trøndelag. Her lærte han å bli glad i naturen. Nå planlegger han å reise rundt og besøke lokallag, bygge organisasjonen og legge grunnlaget for at MDG kan øke antallet lokalpolitikere ved lokal-valget i 2019.