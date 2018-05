Arsenal-manager Arsene Wenger kommer med en advarsel til Tottenham. Franskmannen antyder at Spurs må selge Harry Kane for å få råd til nytt stadion. Det skriver Evening Standard. Prisen på Tottenhams nye storstue er ventet å bli rundt 8,6 milliarder kroner.

– Stadion-prisene er doblet, men overgangsprisene på spillere er tre- eller firedoblet. En kar som Harry Kane. Hvor mye kan han koste? 100 millioner pund? Nå står de overfor dette. Må Tottenham selge spillere? Kanskje til og med til Arsenal, undrer Wenger.

Massimiliano Allegri er blitt nevnt i forbindelse med managerjobbene i Arsenal og Chelsea. Nå sier han at han kun vil flytte til Premier League dersom det kommer en klubb med en reell sjanse til å vinne ligaen.

Jorginho er en ettertraktet mann etter en solid sesong i Napoli. Manchester Uniteds dalende interesse har gitt Manchester City et boost i jakten på midtbanespillerens signatur, skriver Manchester Evening News.

Sam Allardyce får beskjed i neste uke om han får fortsette som Everton-manager, skriver The Guardian. Under Allardyce har Everton klatret fra 13. plass til 8. plass, men den tidligere landslagssjefen sliter med å overbevise klubben og supporterne om at han er rett mann for jobben.

Hector Bellerin bekrefter at han blir værende i Arsenal, skriver Sky Sports.

Fiorentinas angriper Federico Chiesa kobles til Tottenham og Chelsea, men den italienske klubben trenger ikke å selge. Den økonomiske situasjonen i klubben er stabil, skriver Sky Italia.

Borussia Mönchengladbach og RB Leipzig er begge interesserte i å hente Liverpools unggutt Rhian Brewster, skriver Mirror.

Huddersfield er klar for å starte kontraktsforhandlinger med manager David Wagner, skriver Telegraph. Wagner ledet klubben til ny kontrakt i Premier League, noe som utløste en bonusutbetaling på 28 millioner kroner.

Wolves håper å signere Leicester-floppen Ahmed Musa, skriver Birmingham Mail. 25-åringen har vært på utlån til CSKA Moskva denne sesongen.

Tidligere Arsenal-spiller Emmanuel Petit tror ikke hans tidligere lagkamerat Patrick Vieira er klar for å ta over etter Arsene Wenger. Petit tror heller ikke at Mikel Arteta er klar for en så stor jobb, skriver RMC.

Juventus kikker mot Nederland og PSV Eindhoven for å styrke laget. Høyrebacken Santiago Arias står høyt på klubbens ønskeliste, skriver Calciomercato.

​