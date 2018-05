Det er ulovlig å fly droner i byer og tettbygde strøk, men den store økningen av antallet droner de siste årene, gjør at politiet er redd for at denne typen lovbrudd kan skje.

Kan forårsake stor skade

Både nordmenn og tilreisende har ofte mangelfull kunnskap om hvilke regler som gjelder, derfor ser Oslo-politiet seg nødt til å advare spesielt mot å falle for fristelsen til å få spektakulære bilder av folkefesten.

– Droner har blitt en utfordring. Mange har fått droner i julegave, og liker å leke seg med det, sier stabssjef i Oslo politidistrikt, Martin Strand til TV 2.

Dronene kan være flere kilo tunge og forårsake alvorlige skader dersom noe galt skulle skje.

– Det er forbudt å bruke droner i Oslo sentrum. Det er flyforbud. Bruker du droner i Oslo sentrum vil dronen bli beslaglagt, og du vil bli bøtelagt for bruken, sier Strand.

Som dronefører kan du også risikere bøter eller fengselsstraff hvis skjer en ulykke som påfører tap eller skade.

Droneregler

I 2017 var det over 50 klager på ulovlig flyging med drone, i fem av tilfellene ga politiet bot eller beslagla utstyret, skriver NRK.

Svært mange turister tar med seg droner på tur, uten kunnskap om lover og regler, noe som kan by på problemer. I fjor fikk blant annet en kinesisk turist straff for å ha forstyrret flytrafikken ved Tromsø lufthavn.

Luftfartstilsynet har fått oversatt en plakaten med de fem viktigste reglene for bruk av droner til engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk, japansk og kinesisk.