Det er vår i Norge, og de fleste av oss har fått smaken på finværet uken før 17. mai.

Fredag var Skibotn i Troms varmest i landet med 23,0 grader, mens Gulsvik i Buskerud var varmest i Sør-Norge med 21,7 grader.

Og det er ikke over helt ennå.

– Et høytrykk gir oss stort sett fint vær i Sør-Norge fram til tirsdag, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen, til TV 2.

Unntakene er enkelte tåkebanker og ettermiddagsbyger enkelte steder.

I Nord er det noe mer skyer eller halvskyet og til dels kjølig vær.

Spenning mot 17. mai

De siste dagene har meteorologene fulgt spent med på prognosene mot Nasjonaldagen, og de har hatt håp om at godværet ville vare.

De siste prognosene er imidlertid ikke positive.

– Usikkerheten starter onsdag. Prognosene tilsier at været snur 16 mai, sier Hansen.

– Det vil trolig komme inn kaldere luft fra vest over Sør Norge. Kaldfronten bringer med seg regnbyger og vind, legger han til.

KAN SNU: Denne grafikken viser fronten som ser ut til å komme inn over landet fra onsdag. Grafikk: StormGeo

På Østlandet blir det utrygt for torden, og snøbyger i fjellområdene over 800-1000 meter.

Men alt håp er ikke helt ute for 17. mai-været. Det er en mulighet for at fronten passerer oss natt til 17., og at vi kan gå tørrskodd i 17. maitoget.

– Det er mulig vi våkner opp til opphold, men det vil være kjølig. Vi kan anslå rundt ti grader i Sør-Norge. I nord kan det bli et par grader mildere, sier Hansen.

Håp om høytrykk til pinse

Meteorologens gladnyhet er at denne kaldfronten kan passere fort, og gi rom for et nytt høytrykk inn i pinsehelgen.

– Prognosene er usikre så langt fram i tid, men det kan se ut til at vi får sol fra fredag i neste uke, sier Hansen.

Et høytrykk fra sørvest kan komme inn over Midt- og Sør-Norge og gi pent vær med stigende temperaturer i Midt- og Sør-Norge. Fra Bodø og nordover forventer meteorologen mer utrygt vær med litt sol og regn.