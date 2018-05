Lørdag er det duket for et skikkelig Skandinavisk oppgjør, når både Norge, Sverige og Danmark skal kjempe mot hverandre i finalen av Eurovision Song Contest.

TV 2 har sjekket stemningen blandt skandinaviske musikkanmeldere og Eurovision-eksperter i presserommet i Lisboa, og der er én ting klart:

Ingen av landene unner naboen seieren.

Svenskene mener at de har den beste låten, danskene synes at de fortjener å vinne, og nordmennenes favoritt er Rybak.

Slakter Rybak

De svenske musikkanmelderne er ikke særlig imponerte over Norges bidrag, Alexander Rybak (31) og hans låt «That's How You Write a Song».

SVENSK: Anders Nunstedt fra Expressen. Foto: Margrethe Miljeteig/TV 2

– Låten har en fin melodi, men jeg synes at Rybak roter det bort med luftinstrumenter. Det blir som et barneprogram. Jeg er skuffet over Rybaks show, sier Anders Nunstedt, musikkanmelder i den svenske avisen Expressen.

– Rybaks låt er mer Junior Eurovision enn den ordentlige Eurovision, sier Markus Larsson, svenske Aftonbladets musikkanmelder.

Innrømmelse

Svenskene må likevel innrømme at de tror at Norge har best vinnersjanse av de nordiske låtene.

SVENSK: Markus Larsson fra Aftonbladet. Foto: Margrethe Miljeteig/TV 2

– Rybaks låt er folkelig, og i blant går slike opptredener hjem. Jeg tror at Norge har en god sjanse til å få den beste plasseringen blant de skandinaviske landene, sier Larsson.

– Sveriges låt er bedre, men Norge kan ta Sverige i år, tyvärr, legger han til.

– Tror du Norge kan vinne?

– ​ Nei, det håper jeg virkelig ikke. Han vant med Fairytale, men det var en mye bedre låt, sier Larsson.

– Det er bare å glemme seier for Norge. Dere har ingen vinnersjanser, selv om Rybak er konkurransens stjerne. Låten er ikke bra nok, sier Nunstedt.

Mener de fortjener seieren

Svenskene mener at deres Benjamin Ingrosso (20) fortjener den beste plasseringen blant de nordiske landene.

– Jeg synes Sverige har den beste poplåten og det fineste nummeret, men jeg tror ikke at vi kommer til å konkurrere om seieren. Det er jo ikke den beste låten som vinner i denne konkurransen, sier Larsson, som spår topp ti for Ingrosso.

Danskene heier på seg selv

De danske Eurovision-ekspertene mener at de fortjener seieren i år. Danmark konkurrerer med artisten Jonas Flodager Rasmussen (32), som har den vikinginspirerte låten «Higher Ground».

DANSK: Jens Erik Møller fra bloggen Eurovisionairy. Foto: Margrethe Miljeteig/TV 2

– Rasmussen har en deilig sang, og jeg er superstolt. Jeg tror helt sikkert at vi vil klatre helt til topps. Man føler den episke vikingstemningen med en gang, og det ligger en historie bak låten, sier Jens Erik Møller fra den danske Eurovision-bloggen Eurovisionairy.

Hans nordiske kollegaer er derimot ikke helt enig i det.

– Låten er ikke særlig bra. Jeg tror Danmark trekker det korteste strået av de skandinaviske landene i år, sier svenske Nunstedt.

– Det er litt tamt. De prøver å være vikinger, men det blir mer kos enn tøffhet, sier Morten Thomassen, som er lederen for den norske MGP-klubben.

Nordmennene har troen på Rybak

De norske Eurovision-ekspertene har fortsatt troen på at Rybak vil gjøre det best av de skandinaviske landene.

NORSK: Guri Idsø Viken fra bloggen Good Evening Europe. Foto: Margrethe Miljeteig/TV 2

– Det norske bidraget er veldig bra, og det er først og fremst på grunn av Rybak, som er en fantastisk underholder med en stor utstråling. Han er allerede en Eurovision-vinner, og han kan bli det igjen, sier Guri Idsø Viken, fra bloggen Good Evening Europe.

– Norge kommer til å gjøre det best, så Sverige like bak, og Danmark litt lenger ned på listen, spår hun.

– Norge er best av de tre. Vi har den kuleste låten og best stemning i salen og blant TV-seerne. Sverige kan få plassen bak oss, det er helt greit, sier Thomassen.