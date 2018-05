Torsdag slo Nadal verdensrekorden til John McEnroe, som for 34 år siden vant 49 strake sett på samme underlag (i hans tilfelle hardcourt). Rekken startet i fjor og inneholdt seirer i Roland-Garros og storturneringene i Monte Carlo og Barcelona, men fredag ble det bråstopp.

Thiem vant 7-5, 6-3 og er klar for semifinale mot sørafrikaneren Kevin Anderson. Den 24-årige østerrikeren greide med sine presise grunnlinjeslag det mesterstykket å få Nadal til å se et steg for langsom ut på rødgrusen.

Det var Thiem som sist tok sett fra Nadal på grus, da han slo ham i kvartfinalen i Roma i fjor.

Nadals tap betyr at Roger Federer er tilbake som verdensener i tennis.

Skuffet

– Selvsagt er jeg skuffet. Jeg prøvde å slå tilbake, men jeg var ikke god nok, verken med forehanden eller backhanden. I dag var han bedre, sa Nadal.

– Likevel ville det være dumt å gjøre mange endringer i spillet mitt på grunn av dette tapet. Det var bare ikke min dag.

Han hadde vunnet sine 21 siste kamper på grus. Senere i måneden starter han jakten på sin 11. Roland-Garros-tittel.

Nadal sa allerede torsdag at han ventet en tøff kamp mot Thiem.

– På dette underlaget er han en av de vanskeligste spillerne å møte. Kvartfinalen blir en nøkkelkamp i turneringen, sa Nadal, og slik ble det. Thiem revansjerte finaletapet mot Nadal i Madrid i fjor.

I hans stue

Thiem seiret med sin kjæreste, WTA-stjernen Kristina Mladenovic, på tribunen. Han brøt Nadals rekke med settseirer med et serveess. På matchballen avgjorde han med en av mange forehandvinnere.

– En av de vanskeligste ting man kan gjøre er å slå Rafa på grus. Dette er så spesielt. Jeg gjorde det ikke bare i hans land, men i hans egen stue i Madrid. Det var en fantastisk kamp, sa Thiem.

Han er en av bare tre spillere som har slått Nadal tre ganger på grus. De to andre er Novak Djokovic og Gaston Gaudio.

Bertens mot Kvitova

I kvinneklassen tok nederlandske Kiki Bertens seg til finale ved å beseire franske Caroline Garcia 6-2, 6-2. Hun brøt motstanderens serve fire ganger.

Motstander i finalen blir Petra Kvitova, som slo Karolína Plísková 7-6 (7-4), 6-3 i en heltsjekkisk semifinale.

