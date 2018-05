For første gang har en gruppe mennesker testet ut ulikt redningsutstyr som kreves for overlevelse på land i polare strøk. Ifølge internasjonale regler er kravet minst fem døgn.

Sammen med 40 andre skal Anna fra Bergen overleve lengst mulig på ei øde sandstrand 79 grader nord av Svalbard med minimalt redningsutstyr.

Resultatet av øvelsen er overraskende.

Anna fra Bergen er derfor med på et helt unikt prosjekt langt unna fastlandet, men i et område som stadig flere turister vil besøke.

– Jeg satser på å klare i alle fall 24-timer men jeg tror natten blir det verste, forteller hun.

Minimalt med utstyr

Til vanlig jobber hun i forsikringsbransjen.

Det er 40 personer med ulik yrkesbakgrunn som har fått utdelt forskjellige typer redningsutstyr, det meste er godkjent for arktiske forhold. For første gang testes dette på ei øde sandstrand i Fjortende julibukta, 79 grader nordvest på Svalbard.

Det er sludd og en kald start på øvelsen. Anne tilhører gruppen med lite redningsutstyr.

PRØVEKANIN: Anna fra Bergen er med på et helt unikt prosjekt.

– Jeg har kun ullundertøy, ullsokker, genser, jakke og redningsvest, sier Anna. Hun har fire andre på gruppa som har det sammen. De finner ly bak en isblokk og begynner å lage en borg av is. Det blir ei lang natt.

Deltakerne er inndelt i åtte grupper. Noen har redningsflåte og overlevelsesdrakter på seg, andre har telt og sovepose, mens de fleste må belage seg på ei natt under åpen himmel med minimalt av utstyr.

– Testpersonen er kanskje ikke av de typiske cruisebåt passasjerene som vil passere i dette området, så sånn sett kan du si at alle disse er i overkant bedre form for å overleve, en vi er her for å lære, sier øvingslege Ola Storø i prosjektet SARex 2018.

Unik forskning

Cruisebåttrafikken har økt kraftig i polare farvann de siste årene, og de internasjonale kravene til overlevelse i arktiske strøk er minimum fem døgn ved et havari.

– Litt av vitsen med dette prosjektet er å teste dette som er blitt kalt for polarkoden. Hva er det virkelige faktorene for å overleve i en situasjon hvor man havarerer og må overleve i fem døgn under disse forholden, sier lege Ola Storø.

Han har det medisinske ansvaret sammen med flere andre leger. Det er viktig at folk ikke faller fra på grunn av hypotermi eller andre uforutsette hendelser. Alle skal observeres nøye. Dette er forskning som aldri er gjort på denne måten før.

Tung og kald natt

– Det å overleve i fem døgn er ikke rett frem og ikke så enkelt som folk tror. Du kan si det første året vi øvde så brukte vi helt standard utstyr for skip og da måtte vi tømme flåtene innen 19 timer. Da var de helt tomme og det fortsatt mange døgn før kravet til polarkoden var oppfylt, sier Knut Espen Solberg, øvingsleder for SARex 2018.

Første natta er kald og guffen, men så kommer sola. Etter de tolv første timene er det fem personer som har måttet gi seg og returnerer til kystvaktskipet Svalbard.

– God morgen begynner det å bli nok, spør lege Storø.

Svaret kommer kontant.

– Ja!

Han måler temperatur, puls og gripsstyrke i fingrene. Samtidig stiller han helt elementære spørsmål for å finne ut om deltakerne er psykisk tilstede.

Overraskende resultat

Kvinnen som blir sendt på land har en temperatur på 35,6 grader. Det etiske nivået er 35,2. Har man mindre enn dette blir man evakuert ut av området.

Også tålmodigheten blir satt på prøve.

Mange går frem og tilbake for å holde varmen og for å finne seg en rutine. Sulten og trøttheten begynner å ta overhånd, men alle er forbausende rolige.

Alle sammen skal klare seg på en liter vann og en nød rasjon bestående av 9 kaloririke kjeks.

Etter 36 timer har 10 personer forlatt gruppe på 40 deltakere.

– Hvordan er formen?

– Den er forholdsvis fin. Litt småkald, trøtt og sulten, sier Even Havik Heia, vernepliktig fra KV Svalbard.

Avsluttet etter 48 timer

Han går rundt i en tynn redningsdrakt frem og tilbake.

Etter 48 timer velger øvingsledelsen å avslutte prosjektet. De har allerede fått gode svar. Flere at testresultatene er overraskede.

– Folk setter i gang flere prosesser og lærer seg å bruke og tilpasse seg utstyret. De samarbeider og lager gode løsninger. Dette er med på å bedre overlevelses betingelsene, sier lege Ola Storø.

– Den første natta er det laber stemning og kroppstemperaturen synker hos mange, men når de finner gode rutiner, stiger også psyken og humøret og det er et overraskende resultater som vi ikke så komme, sier Storø.

– Når det gjelder redningsutstyret så er det store rom til forbedring, og det er slik at det du ikke klarer å kompenserer med kunnskap, må du bruke på utstyr, sier Knut Espen Solberg, øvingsleder for SARex.

Kommer langt med telt

I løpet av de to døgnene øvelsen varer tegner det seg et klart bilde av hvilke basis utstyr man trenger for å kunne overleve lengst mulig i polare strøk.

– Det vi ser er at man kommer langt med et telt mot vinden, en sovepose og vanntette klær mot regn og snø, sier lege Ola Storø.

Målet er at utstyrsleverandører og den internasjonale maritime organisasjonen, IMO, kan lære noen av øvelsen på Svalbard.

Slik det er nå har flere øvelser vist at det er stor avstand mellom minst fem døgns overlevelse i arktisk og dagens nivå når det gjelder utstyr.

I det øvelsen avsluttes er Anne en av 30 som har holdt ut i to døgn. Kun ti personer måtte gi seg av helsemessige årsaker. Deltakerne har vært heldige med været.

– Hadde det vært mye vind, regn, snø og kuldegrader hadde vi nok ikke vært her i mer enn fire til fem timer, forteller Anna fra Bergen, kald, sliten og sulten.​