Vipers Kristiansand var nær en europeisk tittel, men det holdt ikke mot Craiova fredag. Rumenerne vant 30-25 og sammenlagt 52-51 i EHF-cupen.

Det blant annet etter at Emilie Hegh Arntzen brente et par enorme muligheter i sluttsekundene.

Etter finaletapet ble Hegh Arntzen sittende og gråte på en stol, mens lagvenninnene prøvde å trøste henne.

– Det er kjipt å tape. Når man står i en finale, så har man selvfølgelig lyst til å vinne. Det er tungt nå syns jeg, men det kommer seg vel, sier Hegh Arntzen til TV 2 mens hun kjemper med klumpen i halsen.

Nå venter sluttspillfinale mot Larvik.

– De skal få det?

– Ja, sier hun og smiler.

Skuffelsen tydelig

Det var ytterligere drama i de siste sekundene da Vipers trodde de hadde snappet ballen og gitt Linn Jørum Sulland sjansen til å få målet som ville gitt det norske laget seieren.

Craiova hadde imidlertid lagt inn timeout-kortet, og det var allerede avblåst til Vipers' store frustrasjon.

– Man sitter igjen med en kjip følelse. Jeg er skuffet over at vi ikke tar det gullet. Vi har muligheten, så gjør vi det vanskelig for oss selv, sier Vipers' Marta Tomac til TV 2.

– Vi burde vært smartere, og tilpasset oss dømmingen de får.

– Det er tøft. Jeg syns at vi jobber bra, men dommerne gir oss ikke lov til å vinne kampen. Det syns eg er litt surt. Veldig irriterende. Det er så skuffende, at vi ikke får lov til å avgjøre det selv, sier Katrine Lunde på vei ut av stadion.

Det var en vanvittig stemning på tribunen, og et voldsomt høyt lydnivå.

– Det påvirker kommunikasjonen og praten i forsvar. Vi løser det ikke så bra som vi bør. Det er skikkelig varmt, og skikkelig trøkk, men det er bra. Det er den sykeste hallen jeg har vært i til nå, sier Kari Brattset til TV 2.

– Jeg elsker det. Det er så kult å se at noen har slike fans, som er med dem verden rundt. Jeg syns det er råkult å spille når det er slik som dette. Selv om de buer og er mot oss, så er det bare gøy egentlig, sier Tomac.

Slet i begynnelsen

Vipers vant 26-22 hjemme, men i Romania ble det ikke bra i første omgang. Craiova ledet 19-12 ved pause. Forspranget økte rett etter sidebytte. På vei dit hadde Vipers-keeperne slitt fælt.

– Vi kom veldig skeivt ut, så spiller vi uavgjort de siste ti av førsteomgang og får troen på det, sier Vipers-trener Kenneth Gabrielsen til TV 2.

Forsvarsspillet løftet seg noe ut i den andre omgangen, og så kom det også noen redninger. I løpet av få minutter var Craiova under press.

Men det holdt ikke. Vipers hadde en kjempesjanse til å komme bare fire mål bak, men skjøt rett på keeper. I angrepet etter ble det så i stedet 30-24.

Vipers ga ikke opp. Linn Jørum Sulland skjøt inn reduseringen til 30-25, og den ga høye skuldrer hos hjemmelaget. I sluttsekundene hadde Vipers et par avslutninger som ble reddet da scoring ville gitt seier på bortemålsregelen.

– Det er marginer i toppidrett. Vi er veldig nære, men mye ligger i at vi slipper inn 19 mål i første omgang, sier avtroppende Gabrielsen.

– Vi kan ikke være fornøyd med å tape en finale med minst mulig margin. Vi er ikke fornøyd akkurat nå, men vi er fornøyd med måten vi har kommet hit på. Vi hadde alle muligheter til å ta denne tittelen og var ekstremt nære. Det er skuffelse.

Endringer

Hos Vipers forlater Karit Brattset klubben i sommer. Hun skal til den ungarske storklubben Györ.

Ole Gustav Gjekstad overtar som trener, og skal han få han få Vipers til mesterligaen, trengs klare forsterkninger.

