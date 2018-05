Det er Daily Mail som publiserer de siste tallene gravd frem av den tyske avisen Der Spiegel, og publisert i serien Football Leaks.

Tallene, hentet fra spillernes kontrakter, viser akkurat hvor langt klubbene er villige til å gå for å sikre seg de beste spillerne, og også hvor mye penger som er i sirkulasjon på toppnivå i engelsk fotball.

Blant de mer spektakulære kan nevnes at Manchester Uniteds Alexis Sánchez får, i tillegg til ukelønnen på 4,2 millioner kroner, 75.000 pund (810.000 kroner) for hver kamp han starter.

Starter han to kamper på en uke, ikke uvanlig, vil han altså kunne håve inn 5,8 millioner kroner.

I Football Leaks avsløres det at Sanchez fikk drøyt 72 millioner kroner (delt opp i seks utbetalinger) rett i lommen for å signere for Manchester United.

Videre vil Sanchez få 21,5 millioner kroner dersom han når 40 mål eller målgivende pasninger i en sesong, 11 millioner kroner dersom Manchester United vinner Champions League og 5,5 millioner kroner om de vinner Premier League.

Med fullklaff vil Sanchez tjene 270 millioner kroner i løpet av et år.

Pierre-Emerick Aubameyang får også godt betalt med 2,2 millioner kroner i uken. Han får også en startbonus på 50.000 pund (540.000 kroner) dersom Arsenal faktisk vinner kampen.

Mer spesielt er det som i kontrakten omtales som en Champions League-bonus. De 2,2 millioner pundene (24 millioner kroner) skal imidlertid utbetales uavhengig av om Arsenal klarer å kvalifisere seg, hevder personene bak Football Leaks.

Basert på tallene som presenteres er det også helt tydelig at Mohamed Salah, årets spiller i Premier League, er meget god butikk for Liverpool, men det spørs om ikke en kontraktsreforhandling er på trappene...

Her er tallene Daily Mail offentliggjør, omregnet til norske kroner:

Alexis Sanchez (Manchester United):

Ukelønn: 4,2 millioner kroner

Årlig utbetaling av sign-on-fee: 12 millioner kroner

Startbonus: 810.000 kroner

​40 målpoeng: 21,5 millioner kroner

Vinne CL: 11 millioner kroner

​Vinne PL: 5,5 millioner kroner

Romelu Lukaku (Manchester United):

FEIRER SCORING: Romelu Lukaku mot Spurs. Foto: David Klein

Årslønn: 85 millioner kroner

50 målpoeng: 49 millioner kroner

​Lojalitetsbonus: 26 millioner kroner

​Betaling for markedsrettigheter: 21 millioner kroner

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal):

Ukelønn: 2,2 millioner kroner

​Årlig lojalitetsbonus: 42 millioner kroner

​​Start+seiersbonus: 540.000 kroner

​25 målpoeng: 3,2 millioner kroner

Champions League-bonus*: 24,5 millioner kroner

* Utbetales uavhengig av deltagelse

Henrikh Mkhitaryan (Arsenal):

LØNNSØKNING: Henrikh Mkhitaryan i kamp mot Leicester. Foto: Carl Recine

Ukelønn: 1,6 millioner kroner

Ukelønn om forlengelsesklausul aktiveres: 2,6 millioner kroner

​Lojalitetsbonus totalt: 94 millioner kroner

Virgil van Dijk (Liverpool):

Ukelønn: 1,3 millioner kroner

​Signeringsbonus: 65 millioner kroner

​Lojalitetsbonus: 54 millioner kroner

​150 kamper*: 43 millioner kroner

22 clean sheets i en sesong: 8,1 millioner kroner (lavere med færre)

​Målbonus: 215.000 kroner

Assistbonus: 215.000 kroner

* Om Liverpool havner regelmessig i Champions League.

Mohamed Salah (Liverpool):

Ukelønn: 1,3 millioner kroner.

35 målpoeng: 27 millioner kroner

Alvaro Morata (Chelsea):

SELFIE: Alvaro Morata med en fan. Foto: John Sibley

Ukelønn: 2 millioner kroner

Bonus for å starte halvparten av kampene: 9 millioner kroner

Bonus ved 25 mål: 9,5 millioner kroner

​

