Siste sending er gjennomført og Thomas og Harald har levert fra seg stafettpinnen.

– Det har ikke gått opp for oss enda. Det kommer til å ta litt tid dette her, sier de bare noen minutter etter at de gikk av Senkveld-scenen for aller siste gang.

– Dette får vi aldri oppleve igjen

For «Senkveld med Thomas og Harald» har ikke bare vært jobben til duoen i 15 år, men også selve livet.

– Det ble klump i halsen og veldig mye grining. Det var vanskelig å fullføre, sier Thomas Numme, og legger til at det ble en kveld han aldri vil glemme.

– Dette får vi aldri oppleve igjen, skyter Harald Rønneberg inn.

En ny hverdag

Til TV 2 forteller de at det nå venter en litt annerledes hverdag med nye prøvelser.

– Det er på mange måter en lettelse. Det er 15 år med hardt arbeid som nå er over, men å kunne se etter noe annet nå, det gleder jeg meg veldig til, forteller Numme.

– Det er jo en grunn til at vi bestemte oss for å gi oss. Det er ikke fordi vi ikke liker jobben vår, men på et tidspunkt har vi også lyst til å gå videre og gjøre noe nytt, sier Rønneberg.

De beskriver den siste uken som en sentrifuge av opplevelser og kjærlighet.

– Vi var er ikke så naive at vi ikke trodde at det ikke skulle bli noe oppmerksomhet rundt at vi ga oss, men at det ble hederspris og Gud vet hva, sier Rønneberg, mens Numme legger til:

– Det er den mest overveldende uka jeg har vært med på noen gang.

Se bildene fra Thomas og Haralds aller siste Senkveld-sending:

Finalesendingen fra Folketeatret. Foto: TV 2

– Digg at det er ferdig

Anette Walther Numme, kona til Thomas, sier til TV 2 at det skal bli godt å ta torsdagen tilbake.

– Det har vært 15 veldig, veldig fine år, men nå er det litt digg at det er ferdig og. Nå kan vi gjøre andre ting, sier Anette Walther Numme til TV 2 etter sendingen.

– Hvordan skal dere feire i kveld?

– Det blir fest! Må få hjem ungene nå, så ... Det blir stor fest, vi må markere dette.

