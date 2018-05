Da Maria Mena (32) gjestet den historiske Senkveld-finalen fredag kveld, åpnet hun opp om kjæresten Bård Hauki (52) for første gang.

– Han hater oppmerksomheten! Bård kan alt. Jeg lærer meg å leve med hull i veggen, men han er tømrer i bunn, så han fikser slikt, sa en lattermild Mena fra sofaen til Thomas og Harald.

Under sendingen var aldersforskjellen et tema.

– Han er gammel ja. La meg si det sånn: Han var russ da jeg ble født, svarte Mena på spørsmål om kjæresten.

– Gikk på en «manne-smell»

Artisten debuterte som Senkveld-gjest i en alder av 17 år i februar 2004, og nettopp kjærligheten har vært et gjengående tema for Mena – som ikke har hatt troen på at forhold er noe for henne.

– De singel-greiene varte ikke lenge. Jeg gikk på en smell. En skikkelig «manne-smell», forteller hun.

Hun og Hauki har vært kjærester i omlag ett år.

– Trodde jeg aldri skulle selge plater igjen

Til tross for å ha gjestet Senkveld flere ganger, har Mena takket nei til å delta på segmenter som Camp Senkveld.

Hun ble imidlertid med på et stunt, som hun mimret om.

– Jeg husker det var en konkurranse hvor vi skulle gjette ingrediensene i en smoothie som inneholdt alt fra kaviar til leverpostei. Det gikk opp for meg at jeg kunne se hva som var oppi, så jeg juksa, forteller hun.

– Jeg slapp unna med det helt til Tore Sagen, som var dommer, kalte meg en løgner på TV. Jeg var helt sikker på at jeg ikke skulle selge noen plater etter det, avsluttet hun med et smil.