Oppegård tror sannsynligvis han må evakueres fra huset sitt på Øksna ved Elverum.

Han viser TV 2s team en elv som har oppstått bak huset hans – flere hundre meter fra der Glomma vanligvis går.

– Det rant ikke sånn før i dag, så det har blitt ei elv. Det har vel steget 10-15 centimeter, sier Oppegård.

– Det er veldig nære og veldig skremmende når Glomma begynner å ta tak.

– Håpløst

Inne i huset har han berget alle verdisaker i tilfelle vannet skal stige enda mer.

– Hvordan ser du på situasjonen?

– Jeg begynner å se på den som håpløs. Det er ikke så mye elva skal gå opp før jeg må forlate stedet, sier han.

Oppegård er bare en av mange som er rammet av vårflommen som nå preger store deler av Øst-Norge. Heidi Søreng, som også bor på Øksna, har fått kjelleren fylt av vann. Vannet omringer både huset og stallen rett ved siden av.

– Det er skrekkelig, egentlig. Vi får bare håpe at det ikke stiger mer, sier hun.

Kritisk for E6-bru

I Otta sentrum i Oppland har vannet steget raskt, og flere er evakuert. En barnehage måtte stenge fredag.

Ved Fåvang gikk elva Tromsa langt over sine bredder og truer både E6 og en campingplass. Entreprenører rykket ut med gravemaskin for å fjerne drivved fra brua og dermed unngå at vannet demmes opp.

Campingplassen på Rena i Hedmark er fullstendig oversvømmet. Folk har flyttet campingvognene sine, mens spikerteltene står igjen i det som ser ut som en svær innsjø.

Meldt varmere vær

Flomfaren er nå ekstrem over store deler av Østlandet. Både riksvei 3 og riksvei 7 er stengt på grunn av flommen, og E6 kan bli stengt på kort varsel.

Klokken 18.30 opplyser vakthavende hydrolog Elise Trondsen at det er meldt lite nedbør i varslingsområdet for de kommende dagene, men det er utrygt for byger både fredag og lørdag.

– Det er også ventet at det skal bli varmere igjen fra søndag av, nesten like varmt som det var før regnet på fredag. Vi følger prognosene vi får fra Meteorologisk institutt nøye, sier Trondsen til varsom.no.