Volkswagen opplyser i en pressemelding at de i løpet av de neste ukene vil starte tilbakekalling av 2018-modellen av Volkswagen Polo på grunn av en feil med ett av setebeltene.

– Vi tar sikkerhet på største alvor og vil ta kontakt direkte med kundene så snart vi har omfanget klart. Fabrikken venter på godkjenning av den tekniske løsningen, og vi kan kalle inn bilene det gjelder straks det er klart fra fabrikken, skriver Anita Svanes, kommunikasjonssjef i Volkswagen og Harald A. Møller AS, i en SMS til TV 2.

Det er foreløpig ikke klart hvor mange biler som er rammet i Norge, men i Danmark er 3314 biler berørt av feilen, ifølge dansk TV 2.

Feil med setebelte

Bakgrunnen er en teknisk feil med en av setebeltelåsene i baksetet. Feilen fører til at den venstre setebeltelåsen kan bli utilsiktet åpnet når både plassen til venstre og plassen i midten benyttes. Volkswagen opplyser at dette kan skje i enkelte tilfeller, for eksempel hvis man er fem personer i bilen og man raskt bytter fil når man kjører.

Bilmerket har funnet en løsning på problemet, som er en ny låsemekanisme.

Volkswagen anbefaler at kundene ikke benytter midtsetet før feilen er blitt utbedret. Kundene vil motta et brev om feilen, slik at de kan gjøre en avtale om kontroll og installasjon av låsemekanismen. Dette vil være gratis for kunden.

Seat også rammet

Kommunikasjonssjef for Seat, Øyvind Rognlien Skovli, opplyser til TV 2 at også Seat Ibiza og Seat Arona er rammet av feilen.

– Det er blitt oppdaget en feil med setebeltet på Seat Ibiza og Arona. Man har også funnet en løsning på det, og man venter på godkjennelse fra myndighetene før man får utbedret feilen, sier han.

Kommunikasjonssjefen forteller at bilmerket har begynt å kontakte kundene, og at feilen vil bli utbedret så raskt som mulig.

– Seat er nettopp lansert i Norge, så det er snakk om et overkommelig antall biler for Seats del, forklarer han.