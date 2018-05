Danmark-Norge 3-0

Norge var tilnærmet sjanseløse mot Danmark i fredagens VM-kamp.

De norske iskrigerne var svake i undertall, alle tre baklengsmålene kom i dansk power play, men også dårlige i sitt eget overtall.

Det ble skapt tilnærmet null, til Mathis Olimbs store frustrasjon.

– Undertallet er under pari, og man må jo si det samme om overtallet også. Vi har gjort ett mål i overtall på fem kamper. Det holder ikke på det nivået her, sier Olimb til TV 2.

Det var ham sammen med Thomas Valkvæ Olsen, Tommy Kristiansen, Stefan Espeland og Tobias Lindstrøm som skulle være Norges overtallsvåpen.

– Vi har slitt i overtall hele turneringen. Ikke har vi trent noe særlig på det heller, sa samme mann til Viasat 4 og la til:

– Kanskje vi må begynne å trene på ting.

KRITISK: Mathis Olimb i pressesonen etter kampen. Foto: Tore Meek/NTB Scanpix.

Slår tilbake

Kommentaren er vanskelig å tolke som noe annet enn kritikk av landslagssjef Petter Thoresens treningsmetoder.

– Da har han sovet i timen, for vi har trent på power play. Vi har spilt åtte treningskamper, og hatt nesten den samme gruppa i overtall lenge nå. Så det syns jeg er fjollete av ham å si, svarer Thoresen til TV 2.

– Men har dere drillet overtallet på trening også?

– Vi har trent på overtall på trening også, ja. Ikke ekstremt mye, men jeg syns ikke vi har trent for lite på det. Så må han få lov til å mene at det ikke har vært nok.

Tidligere landslagssjef Roy Johansen, nå ekspert i Viasat, innrømmet at han ble overrasket og «tatt litt på sengen», da han hørte Olimbs uttalelse.

– Dårlig stemning

Det blir også TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad.

– Mathis er en spiller som hater å tape, og vil gjøre alt for å bidra til at laget gjør det godt. Det overrasker meg at han sier noe slik utad. Han kan godt si det internt, men det er lett å tenke at han er misfornøyd. Han som kanskje skal være best offensivt på laget, skyver skylden over på treneren, sier Follestad.

– Når treneren går ut og sier at det en assisterende kaptein sier er fjollete, så høres det ikke ut som om kommunikasjonen eller stemningen i laget er kjempegod.

Olimb, som selv satt utvist da Danmark tok ledelsen, ønsker nå endringer i rekkene.

– Det hadde kanskje vært greit å få noe ny energi. Det er vanskelig å si rett etter kampen, men noe må vi gjøre for å få energi i gruppen, og begynne å gjøre mål, sier han.

– Norge har vært fryktelig dårlig offensivt. I alle fall de siste kampene, sier Erik Follestad.

Landslagssjefen svarer slik på hvordan Norge skal bli bedre offensivt og i overtall.

– Vi må skyte. Vi må ha mer kvalitet i det vi gjør. Vi får sjanser i dag, men vi klarer ikke omsette dem i mål. Det har vi slitt med i hele år. Vi har vært et lavtscorende lag, og nå er det et par hakk opp fra det vi har spilt mot i treningskamper. I undertallet har vi stort sett vært bra, men vi møter et godt dansk lag, sier Thoresen til TV 2.

Kamp for livet

Nå venter en kamp for tilværelsen i A-VM for Norge. Første oppgjør er mot USA, men allerede nå vender hockeyspillerne blikket mot den siste og avgjørende dysten mot Sør-Korea.

– Kvartfinale har vært bullshit å prate om egentlig. Vi har ikke vært i nærheten. Vi må innstille oss på Sør-Korea-kampen og holde oss i A-gruppa. Vi må begynne å gjøre mål, vi har ikke gjort mål på tre kamper, det er tamt, mener Olimb.

Erik Follestad forstår at man hopper bukk over USA-kampen.

– Slik dette VM har utartet seg er det vanskelig å tro på at man skal kunne tukte USA. De er på nivå med Canada. Tidligere hadde man kanskje troen på at man kunne ta en skalp. Det har man ikke lenger. De spiller med hjertet, og prøver alt de de kan, men har ikke kvaliteten i laget, sier Follestad.

– Normalt skal man slå Sør-Korea, men man begynner å lure med dette spillet... Det har nesten ikke noe å si hvor dårlig koreanerne er, når man selv ikke leverer bedre.