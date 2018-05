Valgkomiteen i Norges Skiforbund har innstilt på fem nye styremedlemmer til Skistyret i perioden 2018-2020.

De nye foreslåtte medlemmene er Birgit Skarstein, Andrea Bell Pedersen, Erik Bruun, Sveinung Karlsen og Edgar Fossheim. Skarstein, Bell Pedersen, Bruun og Karlsen er foreslått som nye styremedlemmer, mens Fossheim er foreslått som ny leder av kombinertkomiteen og blir dermed nytt styremedlem.

Erik Røste er innstilt på gjenvalg som president, mens Eva Tine Riis-Johannesen er innstilt på gjenvalg som visepresident.

– Vi har lagt vekt på å forsterke Skistyrets økonomiske, strategiske og juridiske kompetanse i vår sammensetning. Dette er det aller viktigste. Ellers har vi vært opptatt av å få med yngre kandidater, og føler vi har lyktes med dette. Birgit Skarstein er for eksempel en spennende kandidat som blant annet kan bidra med kompetanse knyttet til integrering, sier Sverre K. Seeberg, som er leder av valgkomiteen.

Skarstein selv ser frem til å tiltre Skistyret om innstillingen går gjennom.

– Skisporten spiller en viktig rolle i samfunnet, og er en helt sentral arena for så mye glede og fellesskap. Det er spennende å kunne jobbe på overordnet nivå, samtidig som jeg tror på verdien av å ha et utøverperspektiv som en del av helheten i Skistyret. På en eller annen måte har de fleste av oss et forhold til skisporten, og det er viktig å ivareta også fremover, sier hun.

Selve valget skjer under Skitinget i Stavanger 2.-3. juni.

Valgkomiteens innstilling til Skistyret perioden 2018-2020:



President: Erik Røste, gjenvalg

Visepresident: Eva Tine Riis-Johannessen, gjenvalg

Styremedlem: Tove Moe Dyrhaug, gjenvalg

Styremedlem: Sveinung Karlsen, nyvalg

Styremedlem: Andrea Bell Pedersen, nyvalg

Styremedlem: Erik Bruun, nyvalg

Styremedlem: Birgit Skarstein, nyvalg

Styremedlem – komiteleder alpint: Ola Evjen, gjenvalg

Styremedlem – komiteleder kombinert: Edgar Fossheim, nyvalg

Styremedlem – komiteleder hopp: Bente-Lill Romøren, gjenvalg Styremedlem – komiteleder langrenn: Torbjørn Skogstad, gjenvalg Styremedlem – komiteleder Freestyle: Håkon Wibstad, gjenvalg Styremedlem – komiteleder Telemark: Ettersendes

1. varamedlem: Pål Angell Bergh, nyvalg

​Ansattes representant: Velges av de ansatte

