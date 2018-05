Danmark-Norge 3-0

«Vi har sagt det mange ganger, vi må holde oss unna utvisningboksen.»

Ordene falt fra Norges Alexander Bonsaksen til Viasat 4 i pausen mellom første og andre periode i VM-oppgjøret mot Danmark.

Danskene hadde akkurat tatt ledelsen 1-0 etter en scoring av Nicklas Jensen i overtall.

Men det virket ikke som om ordene sank inn. I den påfølgende perioden slapp Norge inn to nye baklengsmål i undertall – og drømmen om en kvartfinale var knust.

– Vi spiller dritdårlig i undertall. Vi har snakket om det før å ikke ta dumme utvisninger, men vi fortsetter å gjøre det. Når vi i tillegg slipper inn tre mål i undertall så taper vi, for å si det sånn. Nå må vi tenke på å holde oss i A-gruppa, sier en frustrert Bonsaksen til TV 2. ​

Kritisk Shampo

Det som gjør det mest fortærende er at danskenes overtall var et viktig fokusområde før kampen.

– Det er trist. Jeg blir nesten lei meg av å se på. Man produserer null altså. Det er ikke noe morsomt i det hele tatt. Ett eller annet må gjøres, for slik som det er nå så er man så langt unna noen verdens ting. Jeg er livredd for Korea-matchen slik dette er, sa Espen «Shampo» Knutsen i Viasats studio.

Norge har heller ikke scoret mål på de tre siste kampene, og kun etter mål i overtall i mesterskapet.

Mathis Olimb mener kvartfinalehåpet egentlig var slukket for lengst.

– Jeg syns det egentlig bare har vært "bullshit" å prate om kvartfinale egentlig. Vi er ikke i nærheten. Vi må bare innstille oss på kampen mot Sør-Korea, og holde oss i A-gruppa, sier Olimb til TV 2.

Billige utvisninger

Nicklas Jensen stod for 1-0 med 46 sekunder igjen av første periode etter at Mathis Olimb ble utvist. Jensen scoret nærmest en blåkopi seks minutter ut i den andre, med Daniel Sørvik i fryseboksen.

Og om det blåste rundt ørene til de norske hockeygutta ble det ikke bedre da Tommy Kristiansen ble utvist litt seinere. Fredrik Storm styrte inn 3-0 etter å ha blitt satt opp av Mikkel Bødker.

En mager trøst at det kan stilles spørsmål ved dømmingen:

– Samtlige tre utvisninger var kanskje litt billige, men det spiller ingen rolle, sa TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik, som kommenterer VM for Viasat.

– Alle tre utvisningene var fryktelig billige. Det kunne like gjerne blitt to minutter for filming, istemte Shampo.

Men måten Norge taklet undertallet på var likevel ikke godt nok.

Risikerer nedrykk

Nå går Norge inn den avsluttende fasen av ishockey-VM hvor man bør ta poeng mot USA og slå Sør-Korea i den siste kampen tirsdag for å unngå nedrykk.

Poeng mot et amerikansk lag med mange NHL-profiler er nok for mye å håpe på, mens det sørkoreanske OL-laget med en del canadiske navn i oppstillingen bør være en mer overkommelig motstander.

– Det ligger an til at kampen mot Sør-Korea blir en nedrykksfinale. Vi må nullstille oss til det, og score noen mål, sier Jonas Holøs etter ni målløse perioder for Norge.