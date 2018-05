Fredag kveld er det slutt for «Senkveld med Thomas og Harald» etter 15 år med fredagsunderholdning på tv-skjermen.

«Nummis» og «Rønnis» skal for siste gang lede det folkekjære programmet fra Folketeatret i Oslo.

På den røde løperen troppet kjendisene opp fulle av lovord om duoen.

– Kommer til å grine

TV 2s lengstlevende programleder Dorthe Skappel sier på den røde løperen at hun ble overrasket da gutta annonserte at de skulle gi seg.

– De har holdt på så lenge, og jeg er så glad i de gutta – så det kom litt som et sjokk. Jeg ble veldig overrasket, samtidig som jeg faktisk kan skjønne det litt, sier Skappel til TV 2, og legger til:

– Jeg vet jeg kommer til å grine.

Kjærestespørsmål

Skal vi danse-dommer Tore Petterson har gjestet Senkveld mange ganger, og sier at han håper gutta får seg noen overraskelser i løpet av kvelden.

– Jeg håper de blir overrasket og tatt litt på senga. Og at det blir høytidelig, for det fortjener de etter så mange år på TV.

Petterson dukket opp sammen med «Sofa»-kollega Adam Schølberg på den røde løperen, men smiler lurt da TV 2s reporter stilte kjærestespørsmål.

– Stemmer det at du har fått deg ny kjæreste?

– Kanskje, vi får se, flirer han.

– Trist og vemodig

Jorun ​Stiansen er glad for å kunne overvære den aller siste sendingen, og hyller Thomas og Harald for å ha lagd 15 år med god tv.

– At jeg kan si at jeg var på det siste showet til Thomas og Harald, det er jeg stolt over, men det er også ufattelig trist og vemodig. Takk og pris har vi mange gøyale minner å se tilbake på, sier Stiansen.

– Det nærmeste Hollywood vi kommer

Jan Thomas frykter det blir følelsesladet å ta farvel med Thomas og Harald, men tror det vil komme store overraskelser på scenen.

– Jeg tror det blir storslagent. Dette er vel det nærmeste Hollywood vi kommer, det kjenner jeg godt inne i meg.

– De er så fine, jordnære og enkle å snakke med. Jeg er veldig glad for at jeg har fått være gjest der en rekke ganger, sier han til TV 2.

– Klump i halsen

Lene Marlin og Kåre Conradi​ stilte opp sammen på rød løper, og tror det blir en festaften med en liten klump i halsen.

– Det blir et stort savn. De har vært så flinke til å få folk til å storkose seg hver eneste gang. Man blir aldri nervøs av å være med på programmet deres, roser Conradi.

– Har dere et ultimat Senkveld-øyeblikk?

– Generelt det å få sitte i den sofaen. Fra man kommer til man drar så er det veldig hyggelig, veldig avslappet og rolig. Du blir sett fra du kommer til du går, så dem har vært veldig dyktige, avslutter Lene Marlin.