I stedet prioriterer den sykdomsplagede rytteren trening etter en trøblete periode.

– Er i Sierra Nevada på høydetrening. Måtte prioritere det med så mye sykdom i vår. Dessverre ingen av de norske rittene for meg, skriver 23-åringen i en tekstmelding til TV 2.

Det betyr at Wanty-Groupe Gobert kommer til Tour of Norway – som sendes på TV 2 fra onsdag 16. mai – uten sin Tour de France-aktuelle nordmann.

Ofrer toppresultat

– Dette viser med all tydelighet at han satser voldsomt på å prikke toppformen til Tour de France. For en norsk rytter er det stort å komme til Tour of Norway og være en av de store gutta. Her kunne han kjempet om en topplassering. At han da velger å droppe det til fordel for en kjedelig høydesamling sier meg at han har veldig lyst på en plass på laget til Tour de France, sier TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggstad.

Eiking syklet i fjor for det franske laget FDJ, men valgte å ta ett steg ned – til Wanty-Groupe Gobert – da det ikke fungerte mellom ham og arbeidsgiveren. Da det belgiske nivå 2-laget i januar fikk ett av de fire såkalte wild cardene til Tour de France, følte han seg trygg på en plass på laget.

– Man kan selvsagt aldri være hele sikker, men jeg regner med at det skal gå greit, sa han den gangen.

Vårens store mål gikk fløyten

Siden da har det både vært opp- og nedturer. Den klatresterke hordalendingen syklet inn til toppresultater i sine første ritt for Wanty-Groupe Gobert, men har siden slitt med både skader og sykdom.

Et virus holdt ham unna vårens store mål, Ardennerklassikerne. Nå handler alt om å bevise at han fortjener en plass på åttemannslaget til Tour de France.

– Jeg tror han gjør lurt i å dra på en høydesamling nå. Han har vært mye syk og trenger en god periode med trening. Hvis han klarer å komme tilbake til den formen han var i da sesongen startet, så tror jeg vi får se ham i Frankrike til sommeren. Han er en bra allrounder, jeg tror laget ser potensialet i ham og han har erfaring fra treukers-tourer. Nå blir rittene i starten av juni viktige for å bevise for laget at han fortjener å bli tatt ut, sier Mads Kaggestad.