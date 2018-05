Windsor er pyntet til fest. I byens hovedgater vaier Union Jack, i butikker og på spisesteder smiler prins Harry og Meghan Markle mot deg. Store pappfigurer av brudeparet står utstilt, og i byens mange suvenirbutikker er det Harry og Meghan-bonansa. Ansiktene deres pryder alt fra porselenskopper og glasshåndklær, til postkort og tebokser.

Det er populært å ta bilder ved siden av pappfigurene av Harry og Meghan.

– Disse selges raskere enn Kate og William-produktene gjorde i 2011, forteller butikkeier Salman Qadar fornøyd til TV 2.

Han eier en suvenirbutikk rett overfor porten til Windsor slott.

– Så Harry og Meghan er mer populære?

– Veldig populære! Vi hadde ikke forventet at det skulle gå unna så raskt, sier han.

Kongelig historie

Lille Windsor, vest for London, er kjent for sin kongelige forbindelse. I nesten 1000 år har slottet, som regnes som verdens eldste bebodde slott, vært selve midtpunktet i byen. Dronning Elizabeth tilbringer så mye tid hun kan her, og kongefamilien har også navnet sitt herfra.

Windsor ligger vest for London, og har en lang kongelig historie.

På andre siden av elven Themsen ligger også eliteskolen Eton, der både prins William og prins Harry gikk på skole.

Innbyggerne i Windsor er vant til å støte på de kongelige.

– Jeg gikk tur med hunden og ble nesten påkjørt av prins Andrew, så ja, man møter på dem, ler Julie Smart.

Hun husker godt tiden da de unge prinsene gikk på Eton.

– De var veldig involvert i veldedig arbeid, og hver gang det var marked i regi av skolen pleide de å betjene bodene, så jeg har truffet dem, forteller hun.

– Ofte kunne man se dem på søndager når de gikk gjennom byen på vei til slottet for å hilse på bestemoren sin.

Gleder seg til folkefest

I 1121 ble det første kongelige bryllupet arrangert i Windsor, da kong Henry I giftet seg med prinsesse Adeliza.

Nesten 900 år senere skal en annen Henry gifte seg i byen, skjønt han er nok bedre kjent som prins Harry. 19. mai skal han og Meghan Markle gi hverandre sine ja i St. George's Chapel innenfor murene til Windsor slott.

Her i St. George's Chapel innenfor murene til Windsor slott skal vielsen finne sted 19. mai. / AFP PHOTO / POOL / Dominic Lipinski Foto: Dominic Lipinski

Det er ventet om lag 100,000 tilreisende til byen for å få med seg bryllupet.

– Jeg gleder meg veldig til bryllupet. Folk blir glade, man ser så mange glade mennesker når det er bryllup. Jeg har bodd i Windsor hele livet, og syns det er fantastisk at en slik begivenhet finner sted her, sier Roland Fitzgerald.

Harry og Meghan ønsker å dele festen med så mange som mulig, og etter vielsen skal de nygifte kjøre gjennom byen med hest og kjerre for å ta imot lykkeønskninger fra folk.

– Jeg er så spent på brudekjolen, hun kommer til å se nydelig ut, sier Jackie Horne når TV 2 treffer henne utenfor slottet.

Julie Smart og Jackie Horne gleder seg til kongelig bryllup.

– Jeg håper de blir lykkelige sammen, de fortjener det.

Jackie mener de to prinsene, William og Harry, har en helt spesiell plass i hjertene til britene.

– Det at de mistet sin mor når de var så unge, jeg tror det er noe som alltid vil være med folk. Vi kan alle forestille oss hva de gikk gjennom. Diana vil alltid være folkets prinsesse, og guttene er som sin mor, de bryr seg om folk og er tilgjengelige på en helt annen måte enn den eldre generasjonen.

Brygger kongelig bryllupsøl

Det lokale bryggeriet, Windsor & Eton Brewery, har til og med brygget et eget øl i anledning bryllupet.

Ølet har fått navnet «Harry and Meghan's Windsor Knot» og er i likhet med brudeparet en blanding av det beste fra Storbritannia og USA.

Det lokale bryggeriet i Windsor har brygget et eget øl i anledning bryllupet.

– Ølet består av maltet bygg fra Windsors kongelige gård som vies med humle fra USAs vestkyst. Dette er et ekte bryllupsøl, forteller bryggerieier Will Calvert.

– Det er Windsor-familien som gifter seg i Windsor, og derfor har vi kalt ølet Windsor-knuten. Det er en slipsknute, men når noen «ties the knot» er det også et uttrykk for å gifte seg her i Storbritannia, forklarer han.

Han gleder seg over at verdens øyne vil være rettet mot hjembyen 19. mai.

– Dette vil bli det største bryllupet i manns minne, jeg tror ikke vi får se noe tilsvarende igjen. Dette er noe vi i byen kommer til å huske i 50 år minst, sier Calvert.