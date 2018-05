Torsdag ble det kjent at den tidligere politimannen og sikkerhetssjefen, Jacob Wærness (40), er pågrepet og siktet for terrorfinansiering i Syria. ​

Nå er nordmannen løslatt fra fengsel i Frankrike. Dette opplyser arbeidsgiveren hans til NRK.

Ønsker ikke hjelp fra UD

Utenriksdepartementet kommenterte den oppsiktsvekkende saken fredag formiddag.

– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger har blitt anholdt i Paris. Vedkommende ønsker ikke konsulær bistand, skriver kommunikasjonsrådgiver i UD Ingrid Kvammen Ekker i en pressemelding fredag formiddag.

Dette var første gang de kommenterte saken, utover at de var kjent med den.

​– Den mest «gåtefulle»

Wærness har tidligere jobbet i PST, og begynte senere som sikkerhetssjef for selskapet Lafarge som drev en sementfabrikk i Nord-Syria. Han har fortalt om arbeidet i det IS-kontrollerte området i Syria i flere intervjuer. Også på TV 2.

Wærness er siktet i forbindelse med en pågående sak rundt selskapet Lagarge, ifølge Le Monde. I alt åtte personer er siktet i saken, og Le Monde beskriver nordmannen som den mest «gåtefulle» av dem.

Jacob Waerness var ansatt ved Lafarges syriske datterselskap mellom september 2011 og oktober 2013, ifølge den franske avisen. I denne perioden skal sementfabrikken ha betalt IS for å få lov til å fortsette driften i landet. 19. september 2014 okkuperte IS fabrikken

Wærness ble pågrepet under en mellomlanding på Charles de Gaulle-flyplassen i Paris 2. mai.