Superparet fant som kjent tonen under den aller første sesongen av Farmen kjendis.

Siden den magiske sommeren på Storøy gård i Telemark har de to vært sammen i tykt og tynt.

Og kjærligheten blomstrer fortsatt, noe som er i sterk kontrast til hva man lese på anonyme apper som Jodel.

– På Jodel går det ukentlige diskusjoner om vi er sammen eller ikke, sier Petter Pilgaard til God kveld Norge.

Og det er ikke bare på det populære nettsamfunnet de to må finne seg i de falske ryktene. Folk tar også kontakt på gata og spør om de to har gått fra hverandre.

– Til og med når vi sitter på restaurant og spiser sammen – vi to – så spør folk om vi fortsatt er sammen, forteller Pilgaard.

Paret viste at det var snakk om mer enn flørting for første gang offentlig for et år siden – og det på direkten på selveste Gullruten.

Noen dager senere bekreftet de to at de er kjærester. De to hadde også sin egen serie på TV 2 Livsstil høsten 2017, der seerne kunne følge det nyforelskede paret. Slik er det altså fortsatt.

– Folk får tro hva de vil. Det bryr ikke meg noe, så lenge Vendela og jeg har det bra. Det er det viktigste, sier han og får et kyss på munnen av sin kjære.