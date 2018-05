Lørdag er det klar for årets finale i Eurovison Song Contest, og der håper Alexander Rybak (31) å ta seieren hjem til Norge med låten «That's How You Write a Song».

Norge er fortsatt blant topp ti-favorittene på bettinglistene, og flere Eurovision-eksperter TV 2 har snakket med mener at Rybak kan vinne musikkonkurransen.

Men hvem er Rybaks største konkurrenter?

Skal vi tro bettinglistene som Eurovision World har samlet, er Kypros, Israel og Frankrike de største utfordrerne til Rybak.

Like over Norge på bettinglistene ligger Sverige. Vår nabo kan dermed også bli en sterk konkurrent for Rybak.

– Rotterace

Leder i den norske Melodi Grand Prix-klubben, Morten Thomassen, mener at det er åpent hvem som stikker av med seieren i år.

EUROVISION-EKSPERT: Morten Thomassen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Avstemningen i finalen vil bli et rotterace. Det er ingen som har levert hundre prosent hittil og er soleklar favoritt, så det blir spennende på lørdag, sier Thomassen til TV 2.

Han tør ikke å utpeke en vinner overfor TV 2, men han forteller at han tror at Norge vil plassere seg blant topp fem i Eurovision-finalen.

Dette er Rybaks største konkurrenter, ifølge bettinglistene:

Kypros

Like etter at Eleni Foureira (31) fremførte poplåten «Fuego» i den første semifinalen, klatret Kypros opp til toppen av bettinglistene. Alle spillselskapene tror at hun vil vinne på lørdag.

– Hun er råtøff og har det kuleste showet. Hun skaper en fest i kypriotisk stil, og personligheten hennes kommer gjennom TV-skjermen, er Thomassens svar på hvorfor Kypros er favoritt.

Eleni ble født i Albania, og hun er en kjent popartist og skuespiller i både Kypros og Hellas. Hun har også vært dommer i den greske versjonen av TV-talentkonkurransen «So you think you can dance».

Låten Fuego, som har hentet tittelen sin fra det spanske ordet for «brann», er skrevet av et team med fem svenske låtskrivere.

Kypros har aldri vunnet Eurovision etter at de ble med i musikkonkurransen i 1981.

FAVORITT: Eleni Foureira fra Kypros. Foto: AP Photo/Armando Franca/NTB scanpix

Israel

Helt siden alle låtene til årets Eurovision ble sluppet, har Israel blitt utpekt som en storfavoritt til å vinne hele konkurransen. Netta Barzilai (25) ligger i skrivende stund på en andreplass på bettinglistene med poplåten «Toy».

– Netta er en person som tør å skille seg ut. Budskapet hennes er veldig i tiden – hun er ei dame som ikke lar seg underkue av andre. Det er en festlig låt, men noen vil kanskje synes at den er for snål, er Thomassens vurdering av Israel.

Netta har en utdanning innen musikk, og hun har turnert over hele hjemlandet Israel med en sanggruppe. Hun har også spilt i flere teateroppsetninger i Israel.

Låten «Toy», som handler om å være en sterk kvinne og sies å være et innlegg i Metoo-debatten, er skrevet av to israelske menn.

TV 2 er blant et av få medier som har fått møte Netta i Lisboa, og da fortalte hun at hun ble flau av alle oppmerksomheten og favorittstempelet.

Israel har vunnet Eurovision tre ganger etter at de debuterte i 1973. Landet får være med i musikkonkurransen selv om de ikke er en del av Europa, og det er fordi de er medlem av European Broadcasting Union (EBU), som arrangerer Eurovision.

FAVORITT: Netta fra Israel. Foto: AP Photo/Armando Franca/NTB scanpix

Frankrike

Det er duoen Madame Monsieur som representerer Frankrike med elektro-pop-låten «Mercy», som de har skrevet selv.

Jean-Karl Lucas (35) og Emilie Satt (29) møtte hverandre på en bar for ti år siden, og da begynte deres musikalske samarbeid. Duoen har nettopp gitt ut sitt første album sammen.

Låten, som er på fransk, handler om flyktningkrisen. Artistene har tidligere uttalt at sangen forteller den sanne historien om den lille jenta Mercy som ble født ombord på en flyktningbåt.

Like før finalen ligger Frankrike blant topp fire på bettinglistene, og der har de ligget de siste ukene.

– Frankrike tar opp et alvorlig budskap på en flott måte. De får frem alvorligheten i låten, uten at det blir for traurig, sier Thomassen om landets bidrag.

Frankrike er alltid kvalifiserte direkte til finalen i Eurovision, siden de er ett av de «fem store» landene som betaler mest til EBU og musikkonkurransen.

Franskmennene har deltatt i Eurovision helt siden oppstarten i 1956, og landet har vunnet fem ganger. Den siste seieren var derimot i 1977.

FAVORITT: Madame Monsieur fra Frankrike. Foto: AP Photo/Armando Franca/NTB scanpix

Sverige

Det er 20 år gamle Benjamin Ingrosso som representerer Sverige i år, med poplåten «Dance You Off». Han har skrevet låten selv, sammen med tre andre låtskrivere.

I hjemlandet er Benjamin en stor popstjerne, og 20-åringen kommer fra en svensk kjendisfamilie. Hans mor er artisten Pernilla Wahlgren, som har deltatt i svenske Melodi Grand Prix flere ganger.

Benjamin har medvirket i flere musikaler i Sverige. Da han var ni år vant han svenske Melodi Grand Prix Junior, og for fire år siden vant han svenske Skal vi danse.

Sverige debuterte i Eurovision i 1958, og landet regnes som et av de mest suksessfulle i musikkonkurransen, med seks seire.

Etter den andre semifinalen gikk Sverige forbi Norge på bettinglistene, og nå ligger Benjamin på en syvendeplass.

– Sverige kan dette. De er best på Eurovision i hele Europa. Låten er kanskje ikke den beste, men de får det til på scenen uansett. Sverige har et veldig gjennomført sceneshow, er Thomassens vurdering av den svenske låten.

FAVORITT: Benjamin Ingrosso fra Sverige. Foto: AP Photo/Armando Franca/NTB scanpix

Norge har sunket på bettinglistene

Da Rybak kom til Lisboa for to uker siden, klatret han på bettinglistene, og før semifinalen lå Norge på en andreplass på listene til bookmakerne.

Etter den andre semifinalen falt Norge derimot på favorittlisten, og nå plasserer bookmakerne Rybak på en åttendeplass, ifølge Eurovision World.

Da Rybak møtte pressen etter den andre semifinalen torsdag kveld, ville han ikke svare på spørsmål om hva han tenker om at han har sunket på bettinglistene.

– Jeg har så mange unge fans, så jeg har ikke lyst til å snakke om betting og gambling og sånt. Jeg vil tenke på de som er i salen, og stemningen sank ikke der, sa han.

Det har nå gått ni år siden Rybak vant Eurovision i 2009 med låten «Fairytale». På lørdag kan han bli historisk, dersom han vinner igjen. Det er det kun én annen person som har klart før: Johnny Logan, som vant for Irland i både 1980 og 1987.