Åsted Norge fulgte arrestforvarer Eirik gjennom tre vakter i Sentralarresten. I Åsted Norge mandag får du et unikt innblikk i hvordan det er å jobbe i landets travleste politiarrest.

– Du vet aldri hvilke hendelser som kan oppstå når du kommer på jobb. Hva slags livssituasjon disse menneskene er i og hva de har gjort. Det er alt fra folk som har vært på byen og drukket seg for fulle til å kunne ta vare på seg selv, til grov kriminalitet som narkotikaforbrytelser, alvorlig vold og drap, sier Eirik når han er på ettermiddagens første sjekkrunde.

Av hensyn til jobben står han ikke frem med etternavn.

Så lenge arrestantene er i politiets varetekt, har de ansatte ansvaret for deres sikkerhet. Det er en krevende oppgave siden mange av de pågrepne forsøker å skade seg selv.

– I dag har vi en person som har prøvd å henge seg på cella med skolissene sine, så han har vi et ekstra tilsyn på, forklarer Eirik.

Må verne seg selv

Her er celle etter celle i flere etasjer. Noen har ekstra polstring på vegger og gulv for å hindre at de pågrepne kan skade seg selv, andre er såkalte «smitteceller».

– Vi bruker smittecellene når vi får inn folk i politiets arrest som har farlige sykdommer, som for eksempel tuberkulose. De skal selvfølgelig til sykehus, men da har vi muligheten til å bruke smittecellen i mellomtiden.

En arrestant forsøkte å ta sitt eget liv med denne snoren. Den er tvinnet sammen av plastfolien som var rundt brødskivene den innsatte fikk på cella. De ansatte har ansvaret for de innsattes sikkerhet mens de er i politiets varetekt, og må være uhyre oppmerksom på alt de innsatte kan klare å skade seg på.

– Men det cellene oftest blir brukt til, er når det kommer inn arrestanter vi vet pleier å gjøre fra seg på cellegulvet og smøre det utover egen person og interiøret på cella. Da bruker vi det som et forebyggende tiltak slik at vi som jobber her og andre innsatte skal slippe å bli utsatt for unødvendig smitte, sier Eirik.

I mai i fjor måtte en av de ansatte i arresten på seks måneders smitteoppfølging og testes for en rekke sykdommer etter at en arrestant tok sin egen avføring i munnen og spyttet gjennom luken på den ansatte.

Den største forskjellen på politiarresten og et fengsel, er at de innbragte i Sentralarresten ikke enda er dømt for et lovbrudd. De kan holdes her i inntil 48 timer.

– De som sitter her er helt i innledningen i en etterforskingsfase for en type kriminalitet. Vi må huske på at folk kan være uskyldige. Det er en viktig tanke å ha i bakhodet når du snakker med folk. Det kan være en ganske stor påkjenning å bli pågrepet alvorlig kriminalitet som du kanskje ikke har begått. Det er noe vi hele tiden må tenke på når vi er i kontakt med de pågrepne. Det kan hende de er her uten grunn, forklarer Eirik mens han går runden og sjekker at alle de arresterte har det etter forholdene bra.

– Behandler dere de innbragte etter hva slags handling de er pågrepet for?

Her har en fortvilet person klart å kutte seg til blods på sine egne brilleglass mens han var i politiets arrest. Foto: Politiet

– Alle har krav og rett på å bli behandlet likt, men vi må selvfølgelig ha en del tanker i hodet om hva disse personene er mistenkt for, og hva de eventuelt kan være i stand til å gjøre mens de sitter her. Noen som har vært for full og dummet seg ut på byen trenger kanskje ikke samme sikkerhetsregime som en person som har utøvet grov vold eller drept noen, sier Eirik.

Han sier det er viktig for de ansatte å tenke på de ulike livssituasjonene folk kan havne i når de har begått en alvorlig kriminell handling. Samtidig er det viktig å tenke på deres psykiske helsetilstand.

– Noen kan være ganske nær bristepunktet når det gjelder å skade seg selv, og kanskje ønske å avslutte sitt eget liv. De som er svært alvorlig suicidale prøver vi å få overført så fort som mulig til psykiatrien. For det er tross alt en politiarrest og ikke et behandlingssted for folk som er psykisk syke, sier arrestforvareren.

Roe ned

En av de arresterte ønsker å vite hvor langt politiet har kommet med saken mot han, og er urolig over at politiet utfører en ransaking av boligen hans. Mannen prøver å overbevise Eirik om at han ikke har noe å skjule, og at det ikke er noen vits i å ransake.

– Vi må være veldig forsiktige med hva slags informasjon vi gir de innsatte, slik at ikke vedkommende kan oppføre seg på en måte eller gjøre noe som kan ødelegge etterforskningen, forklarer Eirik.

Eirik bruker store deler av arbeidstiden til å sjekke arrestantenes helsetilstand og å roe ned fortvilte innsatte. Foto: Åsted Norge

Store deler av vakten går med på å sjekke at de innsatte er bevisste, og å roe ned fortvilte innsatte. En mann dunker hodet gjentatte ganger i veggen for å få røyke oftere.

– That`s not the way it works! kommer det kontant fra Eirik.

Det er viktig å ikke la de innsatte få true seg til goder.

Strippes

Sammen med en kollega gjennomfører han såkalt «signalering» av en mann som ikke skjønner verken engelsk eller norsk. Det er viktig å få gjenkjennbare portrettfoto og fingeravtrykk til politiets registre. Tatoveringer og kjennetegn noteres ned. Hvis forbrytelsens art tillater det, tar de også arrestantens DNA.

En ung mann gjør motstand og må bæres inn på cella av fire mann. Politiet mistenker at han skjuler ting på kroppen, og mannen må strippes helt naken. Det viser seg at han har gjemt narkotika både i stillongsen og i underbuksen. Tidligere har de funnet kniver så små som kredittkort på de innbragte.

En arrestant roper etter snus. En mann som er pågrepet og mistenkt for drap er svært oppbragt over situasjonen han er i. I kontrollrommet har de observert at han har forsøkt å knytte genseren svært stramt rundt halsen, så Eirik må sjekke mannens tilstand. Eirik klarer å roe han ned, men de må følge nøye med på mannen mens han er der.

– Du skal behandle folk med verdighet, samtidig må du ikke bli naiv og la deg bli lurt. Sikkerheten til deg og dine kolleger skal stå i fokus, sier Eirik.

Mange psykisk syke

Det kommer inn en psykisk ustabil person der politiet og helsevesenet er uenige om hvem som har ansvaret for mannen. I èn time har en politipatrulje snakket med legen. De er totalt uenig om mannen hører hjemme i helsevesenet etter politiets arrest.

Mannen har fremsatt en rekke grove trusler om å drepe vergen sin, og blir pågrepet i umiddelbar nærhet til vergens bolig. Legen mener mannen er kapabel til å gjøre alvor av truslene.

– Det er egentlig litt for ofte vi får inn folk i politiets arrest som kanskje egentlig burde vært ivaretatt av helsevesenet, sier Eirik.

Arrestforvareren er bekymret over at Sentralarresten stadig oftere må håndtere personer de mener er for psykisk syke til å sitte i politiets arrest.

– I denne situasjonen valgte jeg å plassere personen på en polstret celle der han har mindre mulighet til å skade seg selv. Vi har tatt alle klærne fra han så han ikke har mulighet til å strangulere seg selv, sier Eirik.

Arrestforvareren ønsker å være varsom med å stigmatisere alle psykisk syke, men mener steder som Sentralarresten litt for ofte blir en oppholdsplass for psykisk syke og er bekymret over at de må dimittere personer som egentlig er for syke til å være ute i samfunnet men ikke utført en alvorlig nok handling til at de kan sperres inne.

– For en del personer så er det veldig vanskelig. Er han eller hun frisk nok til å bli satt i politiets arrest? Eller er de for syke? Hvis helsevesenet på samme tid mener de er for friske til å bli tatt hånd om av psykiatrien - da blir det en vurdering: Hva skal vi gjøre med dem?