Det skriver den spanske storavisen AS.

Bildene av to unge gutter, som nettstedet sofiaglobe.com antar er under ti år gamle, vekker oppsikt i sosiale medier.

Den ene gutten utfører det som ser ut som en nazi-hilsen. I tillegg har han «Levski Hooligan» og «ACAB» – en forkortelse for «All Cops Are Bastards» – på kroppen.

Den andre har et hakekors tusjet på brystet. I tillegg står det «SW 1999» tusjet på hodet hans, noe som ifølge nettstedet Sofiaglobe.com er den mest ekstreme gruppen blant Levski Sofias ultras.

Barnevernet involvert

Barnevernet i Bulgaria prøver nå å identifisere guttene.

– Vi ser nazi-hilsener, noe som er urovekkende. Med en gang vi mottar informasjon om hvor de oppholder seg, identiteten og adressen deres, kommer vi til å henvise dem til sosialhjelpen, sier Stefka Ilieva i det bulgarske barnevernet til lokale medier, ifølge Sofiaglobe.com.

Ilieva legger til at dersom foreldrene til barna ikke var med dem som verge, kommer de til å ilegges en bot på 500 bulgarske levs – om lag 2500 kroner.

Skandale på skandale

Rasisme blant supporterne er et stort problem for hovedstadsklubben. Det skriver AS, som lister opp skandale etter skandale de siste årene.

I 2012 ble klubben tildelt en bot på om lag 300 000 kroner for rasistisk oppførsel blant supporterne under en europaligakamp av UEFA.

Året etter ble de tildelt en bot på om lag 200 000 kroner av Det bulgarske fotballforbundet. Da stilte Sofia-supporterne opp med et hakekorsbanner for å markere Adolf Hitlers bursdag. I 2014 ble klubben bøtelagt på ny etter hatytringer mot flyktninger. Senest i april ble 40 supporterne pågrepet etter en politikvinne ble skadet etter en eksplosjon.