Tirsdag skrev TV 2 om et Team Hitec Products-Birk Sport i økonomisk nød og som fort kan være historie allerede før sesongen er over.

Ifølge lagsjef Karl Lima trenger de å få inn én million kroner for å kunne fullføre sesongen på «skikkelig» vis.

Etter tre døgn med pengeinnsamling via Vipps og GoFundMe, har pengene begynt å komme inn på konto.

Potensielle sponsorer har tatt kontakt

– Vi har fått inn cirka 100 000 kroner. Det er ikke verst, forteller Lima til TV 2 fredag ettermiddag.

– Det hjelper jo litt på. I seg selv så er det jo ikke nok, så vi håper jo på mer, men alt hjelper. Vi mangler fortsatt mye penger, men dette gir jo en «boost», sier han videre.

Én ting er den ikke ubetydelige summen. En annen ting er responsen fra næringslivet.

– Det er ganske mye som har skjedd i tillegg til pengene som har kommet inn. Ting som ikke har gitt noe konkret utslag ennå, men som kanskje kommer til å gjøre det. Potensielle sponsorer, folk som kjenner sponsorer, og sånt. Vi skal ha møter og oppfølging med flere nå i de nærmeste dagene. Så jeg ser ganske positivt på det nå, sier han.

Redusert program

Den dårlige økonomien har resultert i et svært fattig rittprogram for rytterne de neste ukene.

Laget var nylig i aksjon i det kinesiske etapperittet Panorama Guizhou International Women's Road Cycling Race, hvor lagets italienske rytter Simona Frapporti ble nummer fire sammenlagt, men det blir en stund til rytterne kan konkurrere igjen.

– Neste ritt er SPAR Flanderns Diamond Tour i Belgia 10.juni, et éndagsløp. Så er det OVO Energy Women's Tour, et av de største etapperittene i WorldTouren, 13.juni. Men i mai har vi ikke ritt klare. Vi hadde tenkt å kjøre Emakumeen Bira i Baskerland, men det avlyste vi av andre grunner. Noen er i høyden, andre er inne i treningsperioder, så vi ville rett og slett ha stilt med et for dårlig lag der, forklarer Lima.

Lagets to største norske profiler, Susanne Andersen og Vita Heine, er for tiden på høydetrening i Sierra Nevada, Spania, sammen med tidligere lagvenninne Emilie Moberg i regi av landslaget.