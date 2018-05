London er en av nordmenns storbyfavoritter, og hele året er det populært å reise på helgetur hit. Den kommende helgen er det imidlertid ventet ekstra mye turister til London og omegn.

Ettersom 17. mai faller på torsdag før pinsehelgen, er det kanskje flere som tar ut fri på fredagen. Hvis man reiser på nasjonaldagen, kan man dermed få hele fem fridager i storbyen.

I tillegg er det duket for kongelig bryllup i Storbritannia lørdag 19. mai. Mange reiser nok i håp om å få et glimt av prins Harry og Meghan Markle i byen Windsor, hvor bryllupet skal stå.

I tillegg er det FA-cupfinalen mellom Manchester United og Chelsea samme lørdag.

24 prosent økning

Reisebyrået Ticket opplyser at de har hatt en økning på 24 prosent på reiser til London denne helgen, sammenlignet med i fjor.

– Akkurat den aktuelle helgen er byen nummer 3 på topplisten, bare slått av Amsterdam og Paris, sier markeds- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andresen til TV 2.

Ifølge turistmyndighetene i London er Norge på 7. plass over turister som reiser til storbyen denne helgen. Det er høyeste plassering av de skandinaviske landene. Flest turister ventes fra Tyskland.

I London vil det bli satt opp storskjermer som viser bryllupet flere steder i byen. Noen av stedene har gratis inngang, mens andre steder må man betale for å komme inn. Her kan du se en full oversikt over storskjermene som settes opp.

Turistmyndighetene i Storbritannia, Visit Britain, gleder seg til bryllupet.

– Det kongelige bryllupet er et fantastisk utstillingsvindu for Storbritannia. Denne milepælhendelsen setter utvilsomt det globale søkelyset på Storbritannia, og gir med det en fantastisk mulighet til å hekte oss på det internasjonale publikummet, fremheve vår kultur, arv og de fantastiske romantiske øyeblikkene og opplevelsene som besøkende kun kan få her, skriver direktør Patricia Yates i en e-post.

Sikkerhet

Ettersom det er ventet storinnrykk i London og Windsor i helgen, må reisende også belage seg på ekstra sikkerhetstiltak som krever tid.​

I Windsor opplyser politiet til lokalavisen Windsor Observer at de skal utføre hyppige gjennomsøkinger av kjøretøy. Det er også ilagt droneforbud over byen, ifølge The Telegraph. Flere veier vil stenges av gjennom hele helgen, det er satt opp betongsperringer.

Ved inngangen til Windsor vil det settes opp kroppsscannere og politi vil gjennomsøke butikker og forretninger i byen i forkant av bryllupet.

Det er ventet mer enn 100.000 besøkende til Windsor for å feire bryllupsdagen. Den lille byen ligger rundt 40 kilometer vest for London. Ifølge BBC er det også markant økning av bookinger i nærliggende byer.

Leier ut til titusener

Ifølge The Independent vet innbyggerne i Windsor å tjene på de mange turistene som kommer til byen. Flere leier ut sine leiligheter denne helgen, for så mye som 3.000 pund, altså i overkant av 30.000 norske kroner.

Et raskt søk på Airbnb viser at mange utleiere selger inn sin overnattingsplass ved å friste med god beliggenhet til bryllupsprosesjonen.

Windsor-beboer Vanessa Greenwood har et hjem sentralt i byen, med god utsikt over prosesjonen som skal gå gjennom byen. Til BBC fortalte Greenwood i april at hun vurderte utleie.

– Selv om vi kunne ha tatt minimum 3.000 pund for en natt, hadde jeg personlig en grusom følelse. Jeg var ikke komfortabel med at noen jeg ikke kjenner ville ha mulighet til å se ned på prosesjonen, sier hun.

– Du vet simpelthen ikke og kan ikke være hundre prosent sikker på at dem som bor hos deg er gode, pålitelige og ærlige mennesker, og du bekymrer deg for at de kan ha onde hensikter, sier hun, og legger til at hun heller har valgt å leie ut til nyhetsmedier.

Det er ventet at Meghan og prins Harry skal kjøre i åpen hestevogn gjennom Windsor.