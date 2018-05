To pulker er koblet sammen og fylt opp med frysetørket mat og vakumpakka bleier.

– Det funker som hakka møkk dette her, gliser den fjellvante småbarnsfaren Alexander Read, og sjekker at alt er festet godt.

Fra den fremste pulken roper Mina Floriana (2 1/2 år) ha det til mamma Kristin Victoria Tunheim (33).

De to neste månedene skal far og datter på «ekspesjon» som Mina kaller det.

– Sykt spent. Og klar, sier far til mobilkamera før de legger i vei.

Nordryggen med barnepulk

I sosiale medier har Alexander kalt turen "Mina og meg- Nordryggen i barnepulk". Nordryggen er navnet på den nesten 1300 kilometer lange norsk-svenske fjellkjeden som strekker seg fra Agder i sør til Finnmark i nord.

– Vi starter ved Ljosland i Vest-Agder og målet er Glitterheim i Oppland, forteller Alexander og påpeker at de er avhengige av at snøen ikke smelter.

– Fjellet har alltid vært min lekeplass og for meg er det helt fantastisk å få dele det med denne lille kroppen Mina Floriana, fortsetter han.

– Å få svirre rundt på fjellet i to måneder med henne, er helt topp det.

VÆR: Alexander og Mina har møtt på mye forskjellig vær i løpet av langturen over fjellet.

Mamma Kristin

Småbarnsfaren er full av takknemlighet overfor sin kjære Kristin, mammaen som lar dem dra på denne turen.

– Det er mye tillit i å la meg reise avgårde med datteren vår, sier Alexander.

Kristin V.T. Engebretsen er lege og jobber ved kirurgisk avdeling på Drammen sykehus. Hun innrømmer at den første uken med mann og barn på tur i vinterfjellet var tøff, men hun lærte seg fort å skyve bekymringene vekk.

– Jeg vet at Alexander er veldig flink i fjellet og stoler fullt og helt på at Mina har det bra med ham, sier hun til TV 2.

Når Alexander får spørsmål om han har hatt mye tid til å tenke og grunne over livets realiteter underveis, er svaret nei.

LEKE: Mina har sovet mye i pulken, og mellom øktene har det vært lek i teltet. Foto: Privat

– Når du har med deg en liten unge i et miljø som kan være så ugjestmildt som den norske fjellheimen på vinterstid, må du være på hele tiden, forklarer han.

– Vi må ha ganske så strenge rutiner hver dag.

Mina er en pålitelig vekkerklokke og sparker i gang dagen i seks-tiden. Da er det havregrøt til frokost og leking i teltet mens far pakker sammen og gjør klar til avgang.

– Når jeg legger henne i pulken i halvt ti-tiden, sovner hun med en gang og sover 2-3 timer, forteller Alexander.

– Da må jeg gå så langt jeg bare klarer, for når hun våkner er det leketid igjen.

Og i sju-åtte-tiden på kvelden sovner de begge.

Snart klar for å slutte med bleier

Bleieskift midt på vidda i all slags vær ville kanskje skremt de fleste av oss fra å legge ut på et slikt eventyr . Men de to turkameratene har gode rutiner på dette også.

– Når det blåser som verst, slår jeg bare opp duken så Mina ikke blir kald, forteller Alexander.

Men det kan virke som om 2-åringen gjør seg klar for å droppe bleiestyret. En dag vandrer hun målbevisst avgårde.

BOBLE: Alexander og Mina har levd i sin egne, lille boble i 57 dager i fjellet.

– Hva skal du, roper Alexander.

– På shopping og kjøpe truser, svarer en leende Mina midt på vidda.

Men alle som kjenner til hvordan små kropper fungerer når de akkurat har sluttet med bleie, forstår at det hadde vært uaktuelt å risikere "uhell" i femten minusgrader. Nettopp det at hun bruker bleie på turen, gjør det gjennomførbart, sier Alexander.

– Det hadde vært direkte uforsvarlig å risikere våte truser, bukser og soveposer på det vinterkalde høyfjellet, understreker far.

Tar ingen sjanser

Når værgudene har herjet som verst, har de holdt seg i teltet. Alexander tar ingen sjanser. Ved Grautheller i Rogaland fikk småbarnsfaren virkelig bruk for sine fjellferdigheter.

– Det blåste hatter og høy og jeg måtte sette opp en nødbivak, forteller han og innrømmer at akkurat da måtte han jobbe skikkelig på for å få datteren og seg selv i sikkerhet.

Men stort sett har Mina det trygt og godt nedi pulken, skjermet fra vind og vær.

– Vi er inne i vår fantastiske lille boble og tar dagene som de kommer etter vær og vind, sier Alexander.

Og snipp, snapp, snute...

Da de nærmet seg målet Glitterheim, var snøen såpass dårlig og mangelfull at de måtte avslutte turen ved Leirvassbu. Der ventet mamma. Gliset til 2-åringen er ikke til å ta feil av. Det var godt å krype inn i mors favn igjen og bli med hjem. Og mamma Kristin er rimelig godt fornøyd med å få familien hjem igjen.

– Det har vært veldig stille der med bare meg, smiler hun og kysser mann og barn.

– Neste gang vil jeg være med.