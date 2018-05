Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg har en Opel Mokka 2013-modell hvor vinduet på passasjersiden fremme "lever" sitt eget liv. Det åpner seg av seg selv og er vanskelig å få lukket igjen.

Så vidt jeg har forstått så er kondens årsaken. Bryteren virker av og til, men ikke alltid. Er det enkelt å få fatt i deler og kan dette repareres raskt. Det verkstedet jeg bruker sier at det tar to måneder å få fatt i delene?

Benny svarer:

To måneder for å få tak i det som burde være en kurant del til en ganske ny bil? Det høres helt virkelig ikke bra ut.

Her er det vel trolig snakk om rutehever-motor eller kanskje en bryter? Uansett synes jeg høres veldig rart ut.

Men det er også dessverre slikt som kan skje. Da må det være utsolgt fra sentrallageret og at venter på en ny forsyning fra en eller annen underleverandør. Jeg har selv vært borti lignende tilfeller i min tid i bilbransjen og det er ikke noe hyggelig. Ikke for forhandleren og i alle fall ikke for deg som kunde.

I slike kjedelige tilfeller gjelder det å hjelpe kunden på en annen måte. Da både må og skal man være kreativ og finne på noe. Det finnes alltid en løsning, man må bare gidde å lete etter den. Det mistenker jeg verkstedet ditt for ikke å ha gjort. De har konstatert at delen ikke er på lager – og dett var dett. Men det holder ikke. Ikke i det hele tatt.

Moderne biler består av minst 10.000 forskjellige deler. Mange av disse er levert av ulike underleverandører, særlig gjelder dette elektriske deler, og det kan innimellom skape utfordringer.

Stjerne-eksempel på elendig kundebehandling

Om det er kondens aller andre ting som forårsaker feilen spiller jo ingen rolle. Det som derimot spiller en stor rolle, er at verkstedet framstår som tafatt og hjelpeløst.

Du kan jo ikke risikere å ha åpent sidevindu i to måneder! Vi bor tross alt i Norge og det kommer garantert noen regnskurer før delene til bilen din er på plass. Dessuten har jo hele verden fri adgang til bilen din om sideruten er åpen. Her må man finne løsninger.

For eksempel ved å «låne» deler fra en tilsvarende ny eller brukt bil (foutsatt at det er en merkeforhandler vi snakker om). Eller i verste fall få låst sideruten i lukket posisjon og koble fra strømmen, slik at den forblir lukket. Det er ikke optimalt, men en nødløsning man kan leve med i noen uker i verste fall. Og som holder regnet ute og som gjør deg trygg på at ruta ikke plutselig åpnes av seg selv igjen.

Om jeg forstår deg riktig har du ikke fått noen god forklaring på hvorfor delene ikke er å få tak i heller, og langt mindre velvilje til å hjelpe deg ut av knipa. Jeg kjenner at jeg blir provosert på dine vegne. Dette er et stjerne-eksempel på elendig kundebehandling.

Vil anbefale deg å ta kontakt med verkstedet igjen. Be dem komme med et forslag til løsning for deg. Om de ikke kan eller vil, så får du foreslå de alternativene jeg nevner, for dem. Vil de ikke det heller – så finn deg et annet verksted om det ikke er for langt unna.

Opel selger ikke så mange biler om dagen og de burde definitivt strekke seg langt for å ta vare på de kundene de faktisk har, om det er en merkeforhandler vi snakker om her.

Jeg må bare få ønske deg lykke til.

