Torsdag omtalte TV 2 et tiltak mot tvangsekteskap i Sverige som har fått oppmerksomhet utenfor landegrensene.

I Gøteborg oppfordres jenter som står i fare for å bli sendt ut av landet mot sin vilje og risikerer tvangsekteskap og æresvold, til å plassere en skje i trusa. Ideen er at skjeen vil slå ut i metalldetektoren på flyplassen, og at sikkerhetspersonell da vil bli oppmerksomme på hva som er i ferd med å skje.

Tiltaket er et samarbeid mellom kommunen og sikkerhetspersonell ved Landvetter flyplass.

Avinor opplyser til TV 2 at de ikke har innført slike rutiner på norske flyplasser.

– Det er ikke etablert noen rutiner for dette på norske lufthavner, men vi har tett dialog med politiet hvor også slike utfordringer løftes fram, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa.

Han opplyser også at Avinor vil ta kontakt med Swedavia, selskapet som driver de største flyplassene i Sverige, for å lære av deres erfaringer.

– Kan gi falsk trygghet

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting er et tverrfaglig team underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som bistår i saker om dette. De rådgir blant annet politiet om håndtering av slike saker.

Norske myndigheters anbefaling er at unge bør be om hjelp om de frykter at de skal tas med til utlandet mot sin vilje, opplyser Tove Bruusgaard, sekssjonssjef i Bufdir.

– Norske myndigheter har svært begrensede muligheter til å bistå de unge hvis de først er i utlandet. De bør derfor be om hjelp så tidlig som mulig og i god tid før avreise, for at den unge skal kunne få så god hjelp som mulig, sier hun.

– I-siste-liten tiltak kan gi den unge en falsk trygghet og kan være forbundet med stor sikkerhetsrisiko.

Kompetanseteamet opplyser til TV 2 at de opplever at det er et godt samarbeid mellom ulike aktører for å hindre at unge jenter sendes ut av landet.

– Politiet og passkontrollen på Gardermoen har lang erfaring med å bistå unge som enten ber om hjelp på vei ut av landet eller på vei inn i landet, sier Bruusgaard.

Øker mot sommeren

I fjor ble Kompetanseteamet kontaktet for råd og veiledning i 560 enkeltsaker. Flest saker gjaldt æresrelaterte trusler/vold (28 prosent), gjennomførte tvangsekteskap (25 prosent) og ufrivillige opphold i utlandet, ifølge Bufdirs årsrapport for 2017.

Når det nærmer seg sommer, er det ventet at antall henvendelser vil øke.

– Antall henvendelser til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse pleier erfaringsmessig å øke i forkant og etterkant av sommerferien, sier Bruusgaard.