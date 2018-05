Det er spennende dager for Alexander Rybak i Lisboa, der han skal kjempe for Norges seier i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen.

Nå er også Rybaks største fans på plass i Lisboa, nemlig kjæresten Julie Gaarud Holm (23) og moren Natalia Rybak.

De fikk med seg semifinalen torsdag kveld, der Rybak sikret seg en finalebillett.

– Det var helt sykt. Jeg har ikke ord. Jeg bare gråt og gråt. Jeg var så rørt. Han var jo så flink! Det var helt fantastisk! sier Julie til TV 2.

– Det var en fornøyelse å se. Det å se han på scenen ... Han er en stor entertainer, og vi blir helt revet med, sier Natalia.

Familien til Rybak kom til Eurovision-vertsbyen på onsdag, slik at de skulle rekke å få med seg semifinalen. TV 2 møter dem på hotellet, der de venter spent på hvordan det skal gå i lørdagens finale, som de skal se fra salen.

Har ikke tid til familien

Men det er ikke mye tid Rybak har til familien mellom slagene. Han har lange dager med mange prøver, og når han først har fri, øver han enda litt mer. Han er svært fokusert, forteller Julie og Natalia.

– Han er veldig opptatt, men vi får si hei til han innimellom, litt sånn på kveldene. Men nå er det hundre prosent fokus, og det er bra, sier Julie.

– Han vet at vi er her og støtter han, og det er det viktigste. Vi trenger nesten ikke å snakke med han, for han vet at vi er her og støtter han, sier moren.

HEIAGJENG: Natalia Rybak og Julie Gaarud Holm på hotellet til den norske delegasjone. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

– Dere kjenner han jo aller best. Hvordan har Rybak det nå?

– Han er veldig spent, kanskje litt nervøs, og veldig dedikert. Det er full fokus på det som skal skje på scenen, sier Julie.

– En kjempefin kjæreste

– Han har jobbet hardt med dette i mange måneder, hvordan har han vært som kjæreste i denne perioden?

– Han er en kjempefin kjæreste. Det har vært mye jobb, men det har vært veldig gøy å være vitne til all jobbingen, og alt som skjer i forkant av dette her. Jeg er heldig som får være med på det, sier Julie.

– Han er en skikkelig perfeksjonist, sånn helt ekstremt, det er nesten såpass at det blir litt irriterende, fortsetter hun.

Moren Natalia legger til:

– Han er oppdratt til å gjøre ting skikkelig, rett og slett, og jeg tror han tar det videre i sitt liv nå. Han føler seg alltid pliktet til å levere hundre prosent.

Håper på norsk seier

– Hva tror dere – kan han vinne på lørdag?

– Vi håper jo selvfølgelig på en norsk seier! Vi får se, sier Julie.

– Det er jo mange sterke konkurrenter. Det er håpløst å vedde på noe i Melodi Grand Prix, men vi heier på han, og vi tror på han, sier Natalia.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å få sove i natt. Det blir en fullstendig ut av kroppen-opplevelse. Det mest surrealistiske jeg noen gang kommer til å være med på, sier Julie.

Fredag gjennomgår Rybak noen siste og avgjørende prøver, før han må sette inn støtet i lørdagens finale. Allerede fredag kveld avgjøres mye av resultatet, da juryene i hele Europa skal avgi sine stemmer. De følger en av de siste generalprøvene direkte, og gir sine stemmer basert på det de ser.