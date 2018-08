– Kommunikasjon mellom kjøretøyer vil spille en stor rolle i fremtiden. En kjedekollisjon i tåke er først og fremst et resultat av manglende kommunikasjon. Dette må kunne løses med moderne midler, men forutsetter selvsagt at alle er del av samme system.

Dette sa elektronikksjefen hos Audi i Ingolstadt, sarpingen Ernst Olav Pagel, da jeg intervjuet ham for 30 år siden. Og Pagel (75) er "still going strong, selv om det med årene ble mer og mer elektronikk i båt.

Til spørsmålet om slike systemer ville bli prioritert, hadde han følgende svar:

– Det avhenger jo av hvilke kunder vi får, og hvilke ønsker og behov de har, sa han, og var ikke enig i at det er bilindustrien som manipulerer kundene:

Opptatt av kommunikasjon biler imellom

– Vi reflekterer først og fremst individuelle ønsker i markedet. Og slik har det alltid vært: Gå bare på museum og se på karjoler og andre vogntyper lenge før motoren kom. Alle var litt forskjellige, og det er ikke vanskelig å forstå hvordan uttrykket "på kjøretøyet skal storfolk kjennes" har oppstått!

Ernst Olav Pagel fra Sarpsborg var sjef for elektronikkutvikling hos Audi fra 1981.

Forskjellen er bare at vi er noe mer strømlinjet i våre svar på de forskjellige ønsker, sa han, og la til:

– Det som opptar meg sterkest i øyeblikket, er kommunikasjonsproblematikken - både biler imellom og mellom biler og sentraler, fastslo han, allerede i 1989. Ingen tvil om at han var tidlig ute med riktig fokus her!

Brukes til å bedre grunnfunksjoner

Pagel flyttet til Tyskland allerede i 1963. Etter endt utdannelse var han tre år hos Robert Bosch, før han i 1977 kom til Audi. Her startet han sin karriere som avdelingsreferent, men han fikk raskt ansvar for testavdelingen for elektro og elektronikk, og overtok allerede i 1981 sjefsjobben på området - med ansvar også for utvikling og forsøk.

– Dette var et nytt område for Audi den gang, men resultatene har vist at satsingen var riktig. Elektronikk spiller en stadig viktigere rolle, sa han videre.

Derimot var han mer nyansert om i hvilken grad elektronikk ville gi svaret på alle bilindustriens utfordringer fremover:

– Selvfølgelig ikke. Elektronikk bør som prinsipp brukes minst mulig. Bilen er en mekanisk gjenstand, og elektronikkens berettigelse ligger at grunnfunksjoner kan gjøres bedre eller mer effektive.

Instrumentene i Audi A8 i 1989 skiller seg godt fra dagens løsninger.

Forvirring eller informasjon

– Et eksempel på dette, er kontroll av fjæring og støtdempere. Her kan elektronikken gi store bidrag. Kravene til kompromisser har til nå gjort det umulig å lage en optimal fjæring. Med mer intelligens i opphengene kan kompromissene avløses med idealløsninger. Da er bruken av elektronikk berettiget.

Tenk også på motorstyring. Moderne emisjonsregler ville vært håpløse uten elektronisk styring, sa Pagel.

Behovet for informasjon til bilføreren sto sterkt den gang, som nå, og balansegangen mellom forvirring og nyttig informasjon kan være hårfin:

– Ut fra økt informasjonsbehov for føreren, arbeider vi nå med synteser av det som er best og riktigst for ham.

Slik ser det ut på førerplass i en av de nyeste Audi-modellene, en A4.

Forskjell på oljemangel og tom spylertank

– At bilene blir stadig mer driftssikre, stiller også krav til mer elektronisk overvåking. Da må vi passe oss slik at vi ikke ender med 24 forskjellige varsellamper!

Det som behøves, er et sentralisert informasjonssystem, som kun gir advarsler når dette er nødvendig, og som også er i stand til å prioritere informasjon riktig. Det er forskjell på manglende motorolje og tom spylertank, understreket Ernst Olav Pagel overfor undertegnede.

Evolusjon, ikke revolusjon

I 1989, fortalte han, sto elektronikk for ca. 20 prosent av samlet produksjonskostnad på den nye og topp utstyrte Audi A8.

– For ti år siden lå en gjennomsnittsverdi på 3-4 prosent, oss vi må vente en økning opp mot 25-30 prosent. la han til.

Og hva mente elektronikksjefen hos Audi om den nære fremtid?

– Jeg ser ingen revolusjon de neste 10-15 år, men evolusjonen vil fortsette.

Men navigasjon trodde ikke Ernst Olav Pagel ville ha noe for seg for den jevne bilfører... I dag kan få konkurrere med Audi på nettopp slike systemer.

Skivebommen

– Driftssikkerheten vil fortsette å øke. Det samme gjelder servicevennligheten. Blant annet vil mer selvdiagnose føre til at verkstedene får færre problemer med kompliserte systemer. Her har den kraftige utviklingen på mikroelektronikk betydd svært mye.

Dette ser vi ikke minst på ABS - blokkeringsfrie bremser. I begynnelsen var de svært lite driftssikre, men se idag, fastslo han.

Hans spesielle kjepphest, kommunikasjonsproblematikken, førte meg over til å spørre om hvilken rolle navigasjonssystemer ville spille? Og om han hadde hatt mange fulltreffere hittil, så kom skivebommen her:

– Dette har vi sett nærmere på for kort tid siden, og vår konklusjon er at det ikke er interessant for den vanlige bilfører. Oslo-Drammen klarer du godt i alle fall, sa elektronikksjefen hos det bilmerket som i dag har kanskje det beste navigasjonssystemet av alle...

I dag er navigasjon standard på de aller fleste nybiler. Å kjøpe en ny Audi i dag, uten navigasjon, er helt uaktuelt.

Vil redusere skadeomfang

Vi iler til med å rette opp æren litt igjen, for hør hva Pagel sa om avstandsradar, allerede i 1989:

– Avstandsradar er et interessant system mot kjedekollisjoner og påkjørsler bakfra. Det er likevel et stykke frem: Du vil være avhengig av informasjon om omgivelsene og trafikken foran, og et vesentlig problem med radaren er driftssikkerheten i forhold til et helautomatisk bremsesystem.

I det hele tatt ligger det mange interessante systemer og venter fremover. De vil neppe kunne hindre alle kollisjoner og andre ulykker, men ganske sikkert gi vesentlige bidrag til redusert skadeomfang, sluttet Ernst Olav Pagel.

Og fikk rett - igjen...

