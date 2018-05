Fire lag skal gjøre opp om milliarder av kroner og viktigst av alt en plass i Premier League når Championship-playoffen sparkes i gang med den første semifinalen mellom Derby og Fulham fredag kveld.

Lørdag er det duket for den andre semifinalen, mellom Middlesbrough og Steve Bruces Aston Villa.

Der håper Villa-sjefen på en opptur i et 2018 som på det personlige plan har vært det verste året i hans liv.

Fredag forrige uke døde hans mor Sheenagh, bare 88 dager etter at faren Joe også gikk bort.

– Det er forferdelig, det er vanskelig og det knuser hjertet ditt, det gjør det virkelig. Bare de som har mistet foreldrene sine vet hvordan det er, sier Bruce i et Telegraph-intervju gjengitt av Birmingham Mail.

– Å miste faren min i februar, bare dager etter at min mor hadde et massivt slag … det har utvilsomt vært den tøffeste perioden i livet mitt, forteller Aston Villa-manageren.

– Rystet meg i grunnvollene

Han har stått på sidelinjen for et Aston Villa som stort sett har vist solid form i 2018, selv om det har boblet over på innsiden.

– Det har rystet meg i grunnvollene. Det har ingenting å si om du lever av å være fotballmanager eller om du kjører lastebil, det er ikke noe du kan håndtere med enkelhet, sier han.

Nå håper han å kunne lede Aston Villa til playoff-finalen på Wembley. Det hadde nemlig hans mor elsket.

– Jeg tenker på muligheten for å komme til Wembley med Aston Villa, og jeg vet min mor vil være der i ånden. Hun elsket en tur til Wembley, det gjorde hun virkelig. Min far var ikke en stor fan av de turene, men hun elsket det, sier 57-åringen.

– Jeg håper bare vi har noe å feire ved månedsskiftet, for det er det hun ville ha ønsket, fortsetter han.

– Det tøffeste laget vi kunne møte

Men før Aston Villa kan tenke på playoff-finalen mot Derby eller Fulham, må de komme seg forbi første hinder.

– Fokuset mitt er helt og holdent på semifinalen. Vi har et par enorme kamper å spille, og jeg tror ikke vi kunne fått en tøffere motstander, sier Bruce.

Han mener Middlsbrough, som rykket ned fra Premier League forrige sesong og har fått et oppsving under Tony Pulis’ ledelse, blir en ekstremt krevende motstander.

– Jeg mener oppriktig at Middlesbrough er det tøffeste laget vi kunne møte, enten det var i semifinalen eller finalen. Tony har vært med på mye, det virker som vi har kjempet mot hverandre i årevis, og de har vært i god form i det siste. Det vil bli tøft, sier Bruce.