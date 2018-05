Norske Atle Evang Reinton møtte sin livs kjærlighet, Erlynee (Lyn) Kardany (39), for sju år siden. Det var begynnelsen på en helt spesiell kjærlighetshistorie.

Lyn er bosatt i Norge, men kommer fra en tradisjonell muslimsk familie i Singapore.

Der ble hun oppdratt til å være en god, troende muslim. Å stille spørsmål ved religionen var utenkelig. Etter at hun ble voksen, begynte hun å søke svar på den tvilen hun bar på, men det førte bare til konflikter med den religiøse familien.

– Jeg stakk av. Reiste langt vekk. Der traff jeg en blond overmodig viking med to frittalende døtre, sier Lyn i en dokumentarfilm som vises på TV 2 onsdag.

Du kan se dokumentarfilmen «Omvendt» på TV 2 onsdag kveld, eller på TV 2 Sumo.

– En liten pris å betale

Lyn og Atle møttes gjennom jobben i TV-bransjen. Atle forsto fort at han ville dele livet sitt med denne kvinnen. Han skjønte også at det innebar at han måtte konvertere til islam hvis de skulle få hennes families velsignelse.

– I begynnelsen så jeg lett på det. Det å konvertere var en pragmatisk greie, og jeg så på det som en liten pris å betale for å få en så fantastisk kvinne, sier Atle til TV 2.

Siden begge jobbet med film og dokumentarer, fant de ut at de ville lage en dokumentarfilm om prosessen. Først ønsket de å vise hvordan det var for en norsk mann å konvertere til Islam, men det utviklet seg i en uventet retning for dem begge.

Atle og Lyn på bryllypsdagen i Singapore. Foto: Novemberfilm.

Ber til Allah på skitur

I filmen får vi se hvordan Atle får sans for religionen. Han begynner å be regelmessig, og får et ønske om å leve som en god muslim.

Dette er sårt for Lyn som har hatt et vanskelig forhold til religionen i sin oppvekst, og i enkelte scener i dokumentaren topper det seg. Som da Lyn blir vitne til at Atle stopper opp i skiløypa for å be til Allah. Hun blir bekymret.

– Det er klart jeg blir skeptisk når jeg ser at han blir mer religiøs enn meg, sier Lyn til TV 2.

– Han tar imot dette så lett, mens det alltid har vært så vanskelig for meg. Da begynner jeg å lure på hva som skjer hvis han bare blir mer og mer religiøs. Må jeg også begynne å be da? spør hun.

Krav om sharia

Paret kommer også under press for å inngå ekteskap under den islamske sharialoven. Det er også et krav om at gutter omskjæres, og dette blir et ømt tema når paret selv får en sønn.

Både Lyn og Atle er skeptisk, men kjenner på dilemmaet. Nekter de å leve under sharia, risikerer de å bli utstøtt, og miste kontakt med familien til Lyn.

– Dette er en helt reell frykt og noe vi har diskutert mye. Dette kan også få konsekvenser for familien til Lyn i Singapore. Spesielt for moren, som risikerer å bli utstøtt fra sin konservative familie, sier Atle.

Lyn er klar på at hun ikke vil gifte seg under sharia.

– Sharia gir mennene all makt. De får lov til å ha fire koner. De kan slå konene sine hvis de ikke adlyder. Kvinner har heller ikke lov til å skille seg. Selv om dette kanskje ikke gjøres i praksis, bør det ikke stå nedskrevet. Loven bør moderniseres, sier Lyn.

Har blitt troende

Atle forteller i et intervju med TV 2 at han i utgangspunktet var agnostiker - en person som er åpen for at det kan finnes noe åndelig, men som ikke tror på noen spesiell religion. Lyn er en moderne muslimsk kvinne, som lever som de fleste andre norske kvinner. Hun ønsker å trekke ut det beste fra islam og det beste fra vestlig kultur.

– Lyn krevde aldri at jeg skulle konvertere. Hun hadde giftet seg med meg på vanlig måte i Norge. Men da jeg valgte å fri til henne ved å be familien hennes om hennes hånd, var konvertering et ufravikelig premiss, forteller Atle.

– Jeg konverterte av kjærlighet til henne for å unngå konflikter, men overraskende nok lærte jeg mye gjennom religionen. Jeg fant en ny måte å se tilværelsen på, en ny dimensjon. Jeg tror mange nordmenn kunne funnet ut hvor mye det beriker livet. Bønn og meditasjon er en veldig enkel og velprøvd vei til å finne sinnsro og likevekt, sier han til TV 2.

Lyn og Atle har filmet seg selv gjennom fem år. Lyn har hatt regi, og Atle har vært produsent.