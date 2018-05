Lørdag går den store Eurovision-finalen av stabelen i Lisboa i Portugal.

Torsdag ble det klart at Norges Alexander Rybak (31) kom til finalen etter å ha vært først opptreden ut i den andre semifinalen.

Norge er blant forhåndsfavorittene i årets Eurovision, men også naboene våre –Sverige, er blant de som er spådd en god plassering. Etter semifinalen torsdag lå Norge på en 6. plass, mens Sverige lå på 5. plass på bettinglistene.

Videointervju

Det er Benjamin Ingrosso som representerer Sverige, og sammen med Rybak ble også han finaleklar torsdag kveld.

Men ifølge Aftonbladet har det nå dukket opp skjær i sjøen før finalen. «Tabben som kan koste Benjamin seieren», skriver de i dag om hendelsen som fant sted for omkring to uker siden. Da stilte Ingrosso opp på et videointervju der han fikk se ti sekunder av de andre deltakernes opptredener. 20-åringen skulle komme med en umiddelbar kommentar på det han så.

Der uttalte han blant annet at en trommeslager spilte i utakt, han ler av Makedonias bidrag, kaster ørepluggene da han hører Ungarns bidrag, samt at San Marions TV-produksjon så ut som lavbudsjett.

Det har vakt reaksjoner, og mange mener 20-åringen hånet konkurrentene. Videoen lå ute i kun en halvtime, men har rukket å spre seg til mange Eurovision-fans.

– Forbannet på meg

På en pressekonferanse torsdag kommenterte Ingrosso hendelsen.

– Jeg reagerte ikke på låtene, for det rekker man ikke på ti sekunder. Så det var bare det jeg så, og det ble feil. Jeg ba om unnskyldning, for jeg vil ikke være den som står bak netthat eller mobbing. Men det eskalerte og folk ble skikkelig forbannet på meg, sa Ingrosso torsdag.

Videoen ble publisert på den populære Eurovision-siden Wiwibloggs, og mange vil ikke la svenskene slippe unna med en unnskyldning.

– Jeg er virkelig lei meg hvis jeg såret noen, sier han.

I den 17 minutter lange videoen kommenterer også Ingrosso at han mener Tyskland har den beste balladen, at Irland har den beste musikkvideoen og at Islands Ari Olafsson er landets svar på Johnny Logan.

Ingrosso har også bedt om unnskyldning på sin Twitter-konto.

– Jeg ber om unnskyldning hvis jeg har krenket artister og fans. Jeg gjorde dette med humor og godt humør. Jeg har stor respekt for mine artistkolleger, og jeg vil aldri såre noen, skriver han.