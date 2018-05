Rakel Rauntun har vært generalsekretær i Norges Skiskytterforbund siden 2008. Nå har hun sagt opp.

– Jeg mener helt oppriktig at denne type stillinger skal være åremålsstillinger, så det skapes flyt og gjennomstrømning. Det er ikke en jobb man blir pensjonist i. Det bør gjøres endringer jevnlig, det tror jeg er sunt, og derfor synes jeg også det er naturlig med et skifte nå, sier Rauntun til TV 2.

Hun sa opp jobben 30. april, og kommer til å fungere som generalsekretær fram til 1. juli.

Nå begynner hun som idrettssjef i Lørenskog kommune.

– I hvilken forfatning føler du at du forlater Norges Skiskytterforbund?

– Jeg forlater et forbund som har vokst veldig godt opp. Det er mange gode ansatte i sport og administrasjon, med stor kompetanse og en blanding av friskt blod og kontinuitet. Så er det en stor omstilling som skjer på markedssida nå, hvor vi er veldig godt i gang. Jeg tror det er en kjempespennende jobb for en ny generalsekretær, sier hun.

Skiskytterforbundet har det siste året mistet Dnb som generalsponsor, samtidig som Statkraft har trukket seg ut.

Selv om man har lyktes med å få inn enkelte nye sponsorer, er det fortsatt en del som gjenstår før man er tilbake på gammelt nivå.

– Det vil ta litt tid før vi er på samme nivå som tidligere, eller høyere. Vi går fra å ha en ekstremt stor generalsponsor, som har båret mye av forbundet, til å skulle omorganisere og få flere sponsorer på samme nivå. Det er et arbeid som tar mye tid, men det er styret innforstått med. Vi kommer til å bruke et par år for å rigge oss og få inn nye partnere. Men det er det tatt høyde for. Vi har spart mye egenkapital de siste årene, og kan gå med noen mindre underskudd noen år. I fjor gikk vi noen hundre tusen i underskudd, men det synes jeg er særdeles lite med tanke på at vi har vært gjennom en stor omstilling.

– Blir det mer utfordrende å få inn nye sponsorer nå som Bjørndalen og Hegle Svendsen har gitt seg?

– Jeg har ikke opplevd det. Alle skjønte at det var et tidsspørsmål før i hvert fall Ole Einar kom til å vurdere framtida. Vi har også mange nye profiler på vei opp. Johannes og Tarjei er grunnstammen og fortsetter, og jeg har stor tro på at nye kommer opp og over plassen etter de som har sluttet.

Rauntun er mer bekymret for situasjonen i internasjonal skiskyting og IBU, der president Anders Besseberg og generalsekretær Nicole Resch er under etterforskning for korrupsjon på til sammen 300 000 dollar.

– Jeg synes det er veldig trist å oppleve det som skjer i IBU. Det er folk jeg har kjent og jobbet med i 10 år. Det er ille hvis det viser seg å være hold i anklagene som ligger der, men det er også en stor utfordring hvis det ikke er det. Det må uansett jobbes knallhardt for å gjenopprette tillit og troverdighet. På neste kongress må det gjøres store utskiftninger i styret og administrasjonen, det bør komme inn masse nye folk som ikke drar med seg en historie.

– Hva mener du med at det er en stor utfordring også hvis det ikke er hold i anklagene?

– Da kan det vise seg å være en intern maktkamp som ikke er sunn. Uansett utfall er det en stor ryddejobb å gjøre nå, sier den avtroppende generalsekretæren.

​