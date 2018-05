Søndag takker en legende av når Manchester United møter Watford på Old Trafford.

Carrick kan komme med i kamptroppen til FA-cupfinalen helgen etter, men sannsynligvis blir oppgjøret mot Watford hans 464. og siste kamp for de røde djevlene.

Det skriver den britiske avisen Independent.

– Han starter den siste kampen som kaptein foran egne supportere, bekreftet Mourinho på pressekonferansen foran West Ham-kampen torsdag.

– Lot meg ikke spille før det regnet

Carrick har vunnet 18 trofeer medregnet Community Shield. Samtlige for Manchester United, og 13 av dem under Sir Alex Fergusons ledelse. Faktisk har han vunnet alle klubbtrofeer han har spilt for.

«Ikke gale for en som – ifølge Ferguson – bare kunne spille når det regnet», skriver ESPN.

– I starten av sesongen, tre år på rad, fortalte han (Ferguson, journ. anm) meg: «du spiller ikke bra før det regner», forteller midtbanegeneralen til den amerikanske TV-stasjonen.

– På den tiden tenkte jeg: «hva snakker han om?». Men så kom jeg alltid inn på laget i september eller oktober. Jeg var utenfor laget i fire eller seks uker. Så kom jeg inn på laget, og da ble jeg stort sett værende der, tilføyer 36-åringen.

– Han hadde en helt enorm innflytelse på meg

Den pasningssikre midtbanespilleren startet karrièren i West Ham. I 2004 dro en 23 år gammel Carrick til byrival Tottenham, før han to år senere fikk den vanskelige oppgaven på Old Trafford: Å fylle tomrommet etter Roy Keane.

De røde djevlene vant Premier League tre sesonger på rad etter Carricks ankomst, og vant i tillegg Champions League i hans andre sesong. En kamp der engelskmannen scoret i straffesparkkonkurransen.

Han er krystallklar på hvor viktig Ferguson har vært for ham.

– For en mann. Han hadde en helt enorm innflytelse på meg. Ikke så mye på grunn av det han sa direkte til meg, men mer på grunn av auraen, stemningen han skapte og kulturen han hadde formet i United da jeg ble en del av garderoben. Hans ubøyelige ønske om å vinne – igjen og igjen – var helt utrolig, sier Carrick til ESPN.

Hjerteproblemer

Siden Ferguson forlot Old Trafford i 2013, har Carrick spilt i to tredjedeler av Manchester Uniteds ligakamper. Denne sesongen har han bare fått ett innhopp i ligaen.

I november avslørte han at han hadde hjerteproblemer.

– Etter at jeg følte meg slapp i andre omgang mot Burton i september, måtte jeg gjennom flere tester. Det viste seg at jeg hadde uregelmessig hjerterytme, som ble fullt undersøkt, og jeg måtte gjennom en prosedyre som kalles cardiac ablation, skrev Carrick, før han la til at han var ved god helse og snart tilbake i trening.

Blir trener

Siden er han bare blitt valgt av José Mourinho tre ganger – mot Yeovil og Huddersfield i FA-cupen, samt et kort innhopp mot Newcastle i ligaen.

Likevel har han vært med å bidra til resultatene på banen. Da de røde djevlene vant på Etihad etter å ha ligget under med to mål til pause, takket tomålsscorer Paul Pogba veteranen.

– Michael Carrick har hjulpet meg masse med disse løpene. Han har alltid vist meg videoer og vist meg hvordan det skal gjøres, sa Pogba.

Kanskje er det et tegn på at Carrick valgte riktig retning da han takket ja til å bli en del av trenerstaben til Manchester United fra og med neste sesong.

