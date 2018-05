Bilkjøp er for de fleste av oss den nest største investeringen vi gjør i livet.

Likevel, er det mange som ikke er så nøye med å ta de nødvendige forholdsreglene.

Det viser en analyse av markedet for privat kjøp og salg av bruktbil, gjort av Sparebank1.

Analysen viser at bruktbil utgjør samfunnets største omsetning mellom privatpersoner, uten kontrakt.

Kontraktløst milliardmarked

I 2017 ble det lagt ut rekordmange annonser for bruktbil, og samtidig som bruktbilmarkedet blir større, øker også antall klager til Forbrukerrådet.

Årlig mottar Forbrukerrådet 9.000 klager som omhandler bruktbil, og bare fra 2016 til 2017 økte antallet klager med 22 prosent. Av andelen forbrukerklager på bruktbil mellom 2015 og 2016 var 20 prosent svindelsaker.

– Når du vet at én av fem bruktbiltransaksjoner ender som klagesaker, er det åpenbart at kontrakt er den billigste måten å redusere risiko. Vi så derfor et behov for å utvikle en enkel digital løsning som sikrer transaksjonen mot svindel hele veien fra signert kontrakt til pengene er på konto, sier privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebanken1.

Skriver ikke kontrakt

Sparebank1 har lansert en heldigitale løsning for trygt privat kjøp- og salg av bruktbil (TUT), for å minske risikoen for svindel.

– Ut fra gjennomsnittsprisen på en bruktbil, og tall på hvor mange som ikke bruker kontrakt, viser våre analyser at vi står ovenfor et marked hvor milliarder av kroner skifter hender uten noen form for sikkerhet. Dette gjør bruktbil til et yndet svindelobjekt. Den gode nyheten er at du med svært enkle forhåndsregler både kan avsløre og beskytte deg mot dyre og tidkrevende konflikter, sier Reite.

– Ikke stol på kvitteringer

Sikker betaling er den største bekymringen for de som kjøper og selger privat. Selve betalingen er også den delen av transaksjonen som er mest utsatt for svindelforsøk.

Når bilsvindlerne har vært på ferde, er det mange som tar kontakt med banken for å få stoppet betalinger eller for å spore opp overføringer. Bankene får derfor et godt innblikk i hvordan svindlerne opererer:

– Det er flere metoder som går igjen. En av de vanligste er bruk av ulike falske bekreftelser og kvitteringer. En typisk metode er å endre på utskrifter, eller å justere dato på betalingen i nettbanken med en dag eller to. Kontonummer, beløp og signering ser riktig ut, men rett etter at regningen er signert kan svindleren i ro og mak gå inn og slette betalingen igjen.

Ikke bare risiko for selgerne

Reite forteller at det største problemet for selgerne ofte er ved salg av rimeligere bruktbiler.

– Som regel avtales betalingen i nett- eller mobilbank, og her er det er lett å snuble. Vær bevisst på forskjellen på ulike betalingsmetoder. Mange svindlere bruker også kontanter, og kunder har opplevd at både bil og penger har forsvunnet, forteller Reite.

Men det er ikke bare selgere som kan bli lurt. Et eksempel på risiko for kjøper er at du uten å være klar over det kjøper en bil som er belånt. Det kan bli langt dyrere enn du hadde regnet med.

– Lånet følger bilen, og du risikerer å bli sittende å se på når långiverne til selger kommer og henter bilen du akkurat har betalt dyrt for. Eneste løsningen er å sjekke heftelser i Brønnøysundregisteret på forhånd, og sikre at all gjeld innfris ved salg. Hvis ikke kan du ende med å få med låneregningen på kjøpet, forteller Reite.

Slik fungerer TUT Gratis løsning som hjelper både selger og kjøper gjennom trinnene til en trygg bilhandel. Den er svindelsikker da begge må bruke BankID for å identifisere seg og signere avtalen. Det er ingen forutsetning å være kunde i SpareBank 1 for å benytte TUT. Slik fungerer systemet: 1. Selger legger inn informasjon om bilen og bilens tilstand. 2. Kjøper velger en trygg betalingsmåte. 3. Kjøper får en måned gratis forsikring og selger velger bruktbilgaranti for en ryddig overtagelse. 4. Begge parter signerer den elektroniske kjøpekontrakten med BankID. 5. TUT hjelper deg med elektronisk flytting av salgsmelding og din AutoPASS-avtale.

