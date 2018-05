Britta Pedersen opplevde alle foreldres verste mareritt da sønnen Kasper for kort tid siden mistet livet i en tragisk trafikkulykke.

21-åringen døde etter en frontkollisjon ved Tønder på Jylland i Danmark, skriver danske BT. Sjåføren i den andre bilen ble alvorlig skadet.

Etter dødsfallet valgte familien å dele sorgen over tapet med flere innlegg på Facebook.

De delte også bilder fra 21-åringens begravelse.

Jakte likes

Nå har moren til Kasper, Britta Pedersen, mottatt et anonymt brev i posten, hvor avsenderen raser mot families valg om å dele sorgen på sosiale medier.

«Hvor lenge har dere tenkt å bruke et dødsfall på å få likes, hjerter og medfølelse? Vi er mange som mener det er usmakelig at dere bruker deres døde sønn for å få oppmerksomhet», skriver den anonyme avsenderen.

Brevet har vekket sterke følelser hos avdøde Kaspers bror, Daniel Pedersen. Han har lagt ut hele brevet i et rasende innlegg på sin Facebook-side.

– Dette er så usmakelig som det går an! Du tør ikke en gang skrive hvem det er fra. Og at du velger å skrive på andres vegne, og kalde deg for venn? Hva f*en er det for en oppførsel? Hvem har oppdratt en slik idiot? skriver Pedersen.

Han skriver videre at familien helt bevisst valgte å bruke Facebook etter Kasper sin død.

– Facebook har vært en måte å nå ut til alle Kasper sine venner, da han var en ung mann som brukte sosiale medier. Men du – din hund! Skriv meg en privat melding og vi kan ta det der. Eller oppsøk meg hjemme, og gi moren min den største unnskyldning. For dette er så langt fra greit, skriver Daniel videre.

– Så sint

Den anonyme brevskriveren går til angrep på familien på flere måter.

«Våkn opp – og ikke lag et stort arrangement ut av en begravelse. Dere har jo sendt ut en hel manual på nettet, om hvordan og når den store begivenheten skal finne sted».

Til lokalavisen Jydske Vestkysten forteller Daniel om sin sterke reaksjon på den anonyme brevet.

– Moren min tok det relativt greit, men jeg ble så sint. Hvordan kan noen finne på å sparke en som ligger så nede, sier Pedersen.