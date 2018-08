​Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gangen handler det om en svært spesiell Volkswagen.

Husker du VW K70? Ikke det? Det burde du kanskje gjøre, for det var nemlig med denne bilen Volkswagen snudde helt om på sin oppfatning av hva som var en riktig bilkonstruksjon.

Med K70 forlot konsernet for første gang sin klokkertro på luftkjølt boksermotor i hekken og bakhjulsdrift - inn kjørte vannavkjølt rekkemotor frontmontert og forhjulsdrift. En av de virkelige revolusjonene i bilindustrien var et faktum!

VW K70 ble ingen suksess, men den kjørte opp sporet for en fantastisk fortsettelse med suksessmodeller på løpende bånd. Først kom Passat i 1973, og så fulgte Golf året etter..

Men nå skal det handle om K70. VW overtok denne modellen som ferdig prototype. Bilen var utviklet av NSU, som med store økonomiske problemer ble overtatt av Auto Union/Audi, som Volkswagen hadde kjøpt i 1964.

K70 krenget kraftig når kjøringen ble litt mer inspirert...

NSU var mest kjent for to ting: Kjappe småbiler med motor og drift bak - og den store wankelmotor-modellen Ro80. Det var den sistnevnte som skapte de store problemene. Fabrikken slet voldsomt med å få wankelmotoren til å holde, selv om bilen var flott.

Den kommer lekende lett opp i 120 km/t!

Kom som bestilt

K70 ble utviklet for å avhjelpe denne situasjonen, som en stor familiebil med en mer "normal" konstruksjon. Litt mindre enn Ro80 - mer driftssikker, og mye rimeligere.

Oversiktlig instrumentering. Turtelleren til høyre var standard i LS.

For VW kom bilen som bestilt. Konsernet var på intens utkikk etter en stor bil som kunne overta for den lite suksessrike hekkmotorkjempen VW 412. Produksjonsmessig ble VW K70 bare en liten parentes i bilhistorien. Modellen ble bare produsert i 210.082 eksemplarer fra 1970, til den ble erstattet av VW Passat i 1974.

Skrotet "hellig" oppskrift

Modellnavnet K70 har mange lurt på, men forklaringen er enkel: K = Kolben (tysk for stempel) og 70 = bilens antall hestekrefter.

Det er ikke for sterkt tatt i å si at K70 var en sensasjon etter at den ble lansert på bilutstillingen i Paris i 1970 - motorpressen var full av superlativer om den nye VW-modellen som skrotet alle tidligere "hellige" oppskrifter fra fabrikken.

Mest fornøyd med 71-modellen

Også i Norge vakte bilen stor oppsikt, og selv ble jeg så begeistret at jeg hadde to K70 - først en 1971-modell, og deretter en 1974-modell. Den første var også den beste, selv om 1974-utgaven hadde fått en del endringer og mer utstyr.

Men også jeg fikk merke i praksis bilens dårlige rykte for kvalitet. I et intervju i bladet Alle Menn nr. 9/1976 hadde jeg bl.a. følgende å si om 1974-modellen:

Volkswagen Computer-Diagnose ble kraftig fremhevet i markedsføringen. Mindre sikkert er det hvor effektivt denne kontakten fungerte den gang...

– 71-modellen var jeg bedre fornøyd med enn den atskillig nyere "bror" jeg nå har. Det står ikke til å nekte at det har vært en del småting med den, foruten irriterende lyder i karosseriet som det ikke har vært mulig å eliminere.

Hvorfor jeg hadde slik forkjærlighet for K70?

Få matchet K70-størrelsen

– Årsakene er flere, men generelt har jeg lenge hevdet at bilen ofte har fått et ufortjent svakt omdømme. Bilen byr på mange bra løsninger, den er økonomisk i drift, stor og rommelig inntil det voldsomme - og den har forhjulstrekk.

Ellers er vel K70 den bil i markedet som fortsatt byr på best oversikt fra førerplass, mente jeg.

K70 var for sin tid en stor bil. Lengden var 4470 millimeter, bredden 1655 og høyden 1465. Disse målene imponerer nok ingen i dag, men tidlig på 1970-tallet var det bare få, og meget dyre, biler som matchet K70-størrelsen.

Enorm innvendig plass

Bilen hadde en egenvekt på 1.100 kg, mens tillatt totalvekt var 1.560 kg. Maks tilhengervekt med bremser var 1.000 kg. En tilsvarende bil i dag veier 200-300 kilo mer. Karosseri og motor har nok blitt lettere, men alt avansert sikkerhetsutstyr mer enn oppveier dette.

Med forhjulsdriften leverte VW et nesten helt flatt gulv inne i bilen, noe som ga svært god innvendig plass. Bilen fortjente absolutt betegnelsen rommelig femseter, og med et bagasjerom på knallsterke 700 liter fikk man med seg den bagasjen man ønsket - og litt til!

Bagasjerom som virkelig slukte det meste!

Et særtrekk med K70 var ellers de store vindusflatene, som ga svært god sikt fra alle seter i bilen, og som ga bilføreren optimale arbeidsforhold.

1,10 liter på mila

Min 1974-modell VW K70 LS hadde 4-sylindret rekkemotor med 100 hk DIN. Dette var en kraftig motor den gang, og den gjorde K70 til en rask bil. Akselerasjon 0-100 km/t på bare 12,5 sekunder fikk de fleste til å nikke anerkjennende, og toppfart 162 km/t var heller ikke hverdagskost.

Motorens maksimale dreiemoment lå på ca. 160 Nm, som kom ved 3750 omdreininger. En bensinmotor med tilsvarende effekt i dag ville som oftest være 3-sylindret, og ha et maksimalt dreiemoment rundt 200 Nm - altså betydelig bedre trekkraft.

Fine baklys, da...

Bensinforbruket oppga fabrikken til 1,10 liter på mila, målt ved halv nyttelast og jevnt 110 km/t. Også her er tallene svært så annerledes i dag, men det er også målemetoden. Likevel er det høyst sannsynlig at et sammenlignbart forbruk ville ligge rundt 0,55 l/mil, altså en halvering!

Krenget kraftig

Bilen hadde 4-trinns fullsynkronisert girkasse, noe som var "state of the art" den gang. Automatgir var ikke en gang nevnt i brosjyren som tilgjengelig ekstrautstyr. Derimot kunne man velge til vinyltak, kunstlær setetrekk, radio og farvede vinduer.

Min K70 LS hadde inkludert utstyr som doble halogen lyskastere foran med lyktevaskeranlegg, liggebeslag på forsetene, midtarmlene bak, teppebelagte gulv, lommer på forseteryggene, make-up speil på høyre solskjerm(!), låsbart bensintanklokk, turteller og tripteller.

Med uavhengige oppheng på alle fire hjul var også understellet på K70 relativt avansert. Kjørekomforten var god, men dro man på litt, krenget bilen kraftig i svinger.

Den lange girspaken sto nesten mellom forsetehjørnene.

Lys i askebeger

Til sikkerheten bidro 2-krets bremsesystem, der alle hjul var i en krets og bare forhjulene i den andre. Det var skivebremser på forhjulene, men bak var det fortsatt trommelbremser - riktig nok med belastningsavhengig bremsekraftregulator.

Skulle man vurdere min K70s sikkerhetsutstyr med dagens øyne, blir det nesten utrolig at man turde kjøre med bilen! Til det som hørte med på dette området var bensintank plassert foran bakakselen (men utenfor kupéen!), 2-leddet sikkerhetsrattstamme og nytt ratt med stor støtabsorberende flate, låsanordning som hindrer forseteryggene i å gi etter ved press bakfra, polstrede solskjermer og polstret instrumentbord, avblendbart innvendig speil, barnesikre dørlåser på bakdørene, trepunkts rullebelter og nakkestøtter.

Ja, og så var både lighter og askebegre belyst...

Det var billigere å skifte utvendige speil den gangen!

Slik var det før førerassistansesystemene toget inn. I dag blir du mer eller mindre kjørt av bilen - den gangen var det bilføreren som var eneveldig sjef, og som selv måtte rydde opp når en kritisk situasjon oppsto. Litt for ofte ble ikke dette godt nok...

Utviklingen på ulykkesstatistikkene forteller klart og tydelig at ikke alt var bedre før!

Ja, prisen? Min siste VW K70 LS 100 hk DIN, 1974-modell, kostet den nette sum av kr. 48.850,-. I tillegg kom metallic lakk for hele 835 kroner. Men for en flott bil jeg fikk! Omregnet etter SSBs konsumprisindeks ville for øvrig tilsvarende pris i dag ha vært ca. 305.000 kroner.

