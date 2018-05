Kona til filmskaperen Harvey Weinstein (65) forteller for første gang om hvordan det hun opplevde det da ektemannen ble anklaget for overgrep og trakassering fra en rekke kvinner.

Georgina Chapman sier til magasinet Vouge at hun aldri så noe mistenkelig i ektemannens oppførsel, og at hun trodde hun levde i et veldig lykkelig ekteskap.

Chapman og Weinstein giftet seg i 2007. De flyttet inn i hans seks etasjers høye herskapshus, og fikk etter hvert to barn.

– Jeg elsket livet mitt, sier hun til Vouge. ​

De første anklagene mot ektemannen hennes kom i New York Times i september 2017. Der sto det at Weinstein i flere år hadde betalt erstatningsbeløp til kvinner som beskyldte ham for seksuell trakassering. Etter artikkelen sto en rekke kvinner i filmbransjen fram med sine historier, og dette var begynnelsen på den globale metoo-kampanjen.

– Ydmyket og knust

Chapman var i sjokk. Hun har fremdeles problemer med å snakke om det som skjedde. Når journalisten fra Vouge spør henne om det stemmer at hun ikke gikk ut av huset på fem måneder, krymper hun seg.

– Jeg ble så ydmyket og så knust, sier hun.

Chapman forlot ektemannen få dager etter avsløringen. Hun sier det fremdeles er så sårt at hun kan føle det som et slag i magen, og at all luft går ut av henne.

– Jeg var så naiv. Jeg kjenner på raseri, forvirring og vantro. Jeg gråter for mine barn, sier hun, og begynner å gråte foran journalisten.

Chapman fastholder at hun ikke ante hva som foregikk, men hun vil ikke bli sett som et offer.

– Det mener jeg ikke at jeg er. Jeg er en kvinne i en bedriten situasjon, men det er ikke unikt.

Saksøkes

Over 100 kvinner sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep av Weinstein.

Seks kvinner saksøker ham, og kvinnene sier de vil representere «titalls, om ikke hundrevis» av kvinner som anklager 65-åringen for tilsvarende handlinger. Selv har han avvist anklagene.

Weinstein fikk sparken fra The Weinstein Company kort tid etter avsløringene. Nå skal selskapet levere konkursbegjæring etter forsøket på å selge selskapet ikke lykkes.

– Ikke svart-hvitt

Tross alt som har skjedd forteller Chapman at Weinstein også hadde mange gode sider.

Han ga henne selvtillit, og hun beskriver ham som en fantastisk partner og far til deres barn. Hun husker også godt hvorfor hun falt for ham til å begynne med.

​– Han er karismatisk. Han er ekstremt intelligent, en veldig belest mann. Og han er veldig gavmild. Han betalte for at moren til en venninne av meg med brystkreft skulle få gå til den beste legen. Han var fantastisk sånn. Han er fantastisk sånn. Det er det som er vanskelig med dette, det er ikke svart-hvitt.