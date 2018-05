Torsdag kveld ble det bekreftet at Lørenskog ikke får fornyet lisensen, og dermed ikke blir å se i GET-ligaen neste sesong.

Spartas Tommy Kristiansen mener avgjørelsen var riktig.

– Det er trist. Lørenskog har jo vært med der oppe de siste årene, men klarer de ikke å få orden på klubben får det bare være. Jeg syns det er riktig at det stilles strenge økonomiske krav, sier Kristiansen til TV 2.

Narvik er nå kontaktet av Norges Ishockeyforbund, og fått tilbud om en plass i Get-ligaen på bekostning av Lørenskog.

Kristiansen håper Narvik takker ja.

– Jeg syns det hadde vært dritkult med Narvik. Det hadde vært gøy å få hockeyen litt mer ut i Norge, så jeg hadde ønsket Narvik velkommen med åpne armer, understreker han.

Steffen Thoresen har flere år bak seg i Lørenskog, men vil ikke mene så alt for mye om gamleklubbens skjebne.

– Det er veldig trist for Get-ligaen. Vi hadde egentlig en bra greie der oppe, så det er synd at det går under nå. Alle klubber bør jo drives bra, men noe mer kan ikke jeg ta stilling til. Jeg får konsentrere meg om å spille hockey, sier Thoresen.

Lørenskog har nå to uker på seg til å anke avgjørelsen.

– Kjempebra for norsk hockey med Narvik

Landslagskollega Anders Bastiansen er kaptein i Frisk Asker. Han håper rekrutteringen i Lørenskog ikke blir lidende.

– Jeg syns det er litt synd, men hvis de har brukt for mye penger er det sånn det er. Det er reglene. Samtidig håper jeg ikke junioravdelingen blir altfor preget av dette, sier Bastiansen til TV 2.

Han mener også det hadde vært sunt for sporten med større geografisk spredning i Norge, og ønsker Narvik velkommen dersom det lar seg gjøre.

– Vi får håpe at Narvik klarer å stable noe ordentlig på bena. Det hadde vært kjempebra for norsk hockey å få et lag i Nord-Norge. Så sånn på sikt tror jeg nok det hadde vært helt topp, sier 37-åringen.

Frisk-kapteinen ser også for seg at det er mulig å ha ett lag mindre i ligaen, men at de resterende lagene møtes seks ganger - istedenfor de nåværende fem gangene.

Dersom Narvik skulle bli en del GET-ligaen vil reisekostnadene naturligvis blir høyere for alle lag. Bastiansen mener det må være mulig å løse.

– Akkurat det får vi ta som det kommer. Det er heldigvis ikke jeg som betaler den reisen, sier han med et smil.

– En klubb må drives sunt

Vålerengas Tobias Lindström har også to og en halv sesong bak seg i Lørenskog.

– En klubb må drives sunt. Det gjelder for alle klubbene i GET-ligaen. Så det er riktig av forbundet å stille krav, mener han.

Senest i 2016 vant Petter Thoresens daværende klubb, Stavanger Oilers, over nettopp Lørenskog i NM-finalen.

– Det er sikkert noe papirer som ikke er bra nok, igjen. Det har vært mye rot der de siste årene, men det er alltid synd at sånne ting skjer. De har vært friskt pust, og har prøvd å gjøre GET-ligaen interessant i mange år. Så det er selvfølgelig veldig synd, understreker landslagssjefen.