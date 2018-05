​Se Chelseas vanvittige sjansesløseri mot Huddersfield i vinduet øverst!

Søndag slo Chelsea Liverpool 1-0 på Stamford Bridge. Dermed ble Champions League-håpet tent på ny.

Flere av Chelsea-spillerne rynket derfor på nesen da Conte valgte å gjøre seks forandringer på laget til oppgjøret mot Huddersfield tre dager senere – en kamp som endte 1-1.

Spesielt var det overraskende at den hardt pressede italieneren vraket Olivier Giroud og Eden Hazard fra startoppstillingen.

Det skriver den britiske avisen Telegraph.

I tillegg benket han Tiemoué Bakayoko, Victor Moses og Gary Cahill. Conte sa at Thibaut Courtois var utilgjengelig grunnet en ryggskade, men ifølge Telegraph ville belgieren blitt benket uansett.

«Conte forsvarte laguttaket etter kampen, men noen av spillerne mener han tabbet seg ut. De ble sjokkerte da han la frem oppstillingen før kampen. Flere av spillerne som ble hvilt til Huddersfield-kampen ønsket å spille og følte seg klare fysisk», skriver avisen.

Etter det som har vært en skuffende sesong for fjorårets seriemester, så det ut til at Conte var i ferd med å snu skuten etter fem seire på rad i alle turneringer.

Og kanskje gjenvinne Chelsea-eier Roman Abramovichs tillit.

​Den sjansen tror imidlertid spillerstallen at den karismatiske manageren har spolert med poengdeling mot Huddersfield, hevder avisen. Selv forsvarte Conte avgjørelsen etter kampen, og forklarte den med at de har FA-cupfinale mot Manchester United 19. mai.

– Jeg roterte også mot Burnley, og da var rotasjonen bra. Det er idiotisk om vi tenker at rotasjon er et problem. Vi er Chelsea. Vi har en stor stall, og brukte mye energi mot Liverpool, sa Conte etter Huddersfield-kampen.

Chelsea har to poeng opp til Liverpool på fjerdeplass med én kamp igjen å spille. Ettersom målforskjellen er vesentlig svakere, er de avhengige av at Liverpool taper hjemme for Brighton om de skal spille Champions League neste sesong. Selv spiller de blå fra London borte mot Newcastle.

