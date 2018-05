Den brasilianske kantspilleren Malcom har herjet for Bordeaux i Ligue 1 denne sesongen.

Det har de fleste toppklubbene i Europa fått med seg, deriblant Liverpool. Jürgen Klopp sies å ha 21-åringen som et av sine fremste overgangsmål denne sommeren.

Merseyside-klubben får i så fall konkurranse av både Tottenham og Arsenal, skriver Daily Mail.

Sergio Agüero kan være på vei bort fra seriemester Manchester City. Atlético Madrid – som ryktes å miste Antoine Griezmann – ønsker en retur for argentineren. Det melder Daily Mail og spanske AS.

Også Álvaro Morata snuser på en retur til gamleklubben. Spanjolen har ikke klart å følge opp pangstarten han fikk på Stamford Bridge. Dermed har Juventus håp om at 150 millioner kroner skal være nok til å få spissen på lån, hevder Express.

Nyopprykkede Wolverhampton har hentet drøssevis av portugisere siden de innledet et forhold til Jorge Mendes. AC Milan-angriper André Silva kan – ifølge The Sun – være den neste i rekken for en overgangssum på om lag 350 millioner kroner. Ulvene vurderer også et bud på 300 millioner kroner for Sporting-keeper Rui Patricio, skriver Diario de Noticias.

Napolis midtbanegeneral Jorginho er en het potet på overgangsmarkedet. Pep Guardiola og Manchester City er nå i førersetet om spillerens signatur, melder The Times.

Napoli-spilleren vil i så fall erstatte Yaya Touré, som forlater klubben til sommeren. Ivorianeren kommer til å avslå enorme lønnstilbud fra Kina og Midtøsten for å fortsette i en annen Premier League-klubb, ifølge Daily Mail.

Englands landslagstrener Gareth Southgate har to overraskelser til VM-troppen i ermet. Han vurderer å ta ut tenåringene Trent Alexander-Arnold og Ryan Sessegnon, som spiller for henholdsvis Liverpool og Fulham. Det skriver Telegraph.

Evertons elleville kjøpefest forrige sommer høstet ikke de fruktene de hadde håpet på. Nå kommer de til å prøve på nytt, der Newcastle-kaptein Jamaal Lascelles er en ønsket mann for om lag 250 millioner kroner, hevder Mirror.