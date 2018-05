Se Liverpool mot Brighton på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag kl. 16.00.

Mohamed Salah har hatt en eventyrlig debutsesong i Liverpool, og egypteren står med 43 mål på 50 kamper når bare serieavslutningen og Champions League-finalen mot Real Madrid gjenstår.

Den vanvittige sesongen har ført til at Salah stadig kobles til Real Madrid, og den tidligere egyptiske spisshelten Mido har oppfordret vingen til å dra til Madrid.

Nå kommer imidlertid Salah med ordene som enhver Liverpool-supporter vil høre.

– Jeg er veldig lykkelig her, jeg er veldig fornøyd og alt er fint. Selvfølgelig har jeg ambisjoner med Liverpool i fremtiden. Vi har hatt en stor sesong, og nå er vi i Champions League-finalen. Det gjør alle oppspilt, sier Mohamed Salah, ifølge Liverpool Echo.

25-åringen lover at Liverpools supportere har mer å glede seg til.

– Dette er bare begynnelsen. Dette er min første sesong her, og det samme gjelder noen andre spillere. Jeg så ikke alle kampene forrige sesong, men denne sesongen har vært utrolig, sier Salah.

Salah fikk to priser under Liverpools egen prisutdeling torsdag, før han ble fløyet til London for å motta bestemannsprisen fra den britiske sportspressen.

– Jeg har forbedret meg masse siden jeg kom hit. Jeg kan ikke ta hele æren selv, for lagkamerater og treneren hjelper meg. Fra dag én har Jürgen Klopp har vært min venn og fortalt meg hvordan jeg kan bli bedre. De prøver hele tiden å gi meg ballen, så jeg kan score, sa Salah under overrekkelsen.

Liverpool må ha minst ett poeng mot Brighton på søndag for å være sikret topp fire. I sesongens siste kamp venter Real Madrid i Kiev lørdag 26. mai.

– Alle forventer at Real Madrid skal vinne, men det er bare én kamp. Alle gleder seg, så vi får se. Min drøm var å bli profesjonell og spille for en stor klubb. Nå er drømmen min å vinne Champions League, sier Salah.

Egypteren har for øvrig gått målløs av banen de tre siste kampene.​