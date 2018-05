Bakgrunnen for raseriet var situasjonen som oppstod rundt Canadas fjerde mål.

Målvakt Haugen mener han ble felt, mens Canadas stjernespiller Connor McDavid satte pucken i nettet over en liggende Haugen.

– Jeg opplever det som offside i målgården. Det er en som feller meg for målet, men jeg var tydeligvis den eneste som opplevde det. Dommerne var på Canadas side, men det er de hver gang, sier en tydelig frustrert Lars Haugen til TV 2.

Han sa tydelig ifra til dommerne at målet burde annulleres - uten å få gehør. I tillegg røk Steffen Thoresen i utvisningsboksen like etter, for angrep på Canadas keeper Curtis McElhinney.

– Føltes det ekstra urettferdig?

– Veldig bra oppsummert. Det var ikke overraskende. Det er alt jeg kan si, ellers blir det bråk, sier Haugen.

Sjefen mener Haugen tar feil

Landslagssjef Petter Thoresen mener derimot at Haugen ikke har noen grunn til å være frustrert.

– Nei, han tok fullstendig feil. Det var Dennis Sveum som sparket borti han, så vi var iskalde. De oppe på tribunen som skal gi oss beskjed forklarte situasjonen. Det er ikke bestandig spillerne har rett, sier Thoresen til TV 2.

– Så du syns ikke at dommerne var på Canadas side?

– Nei, det har jeg ikke tenkt noe spesielt på. Jeg tror ikke vi skal begynne å snakke om det, mener sjefen.

Til tross for 0-5-tap mot forventet sterk motstand er Thoresen likevel fornøyd med hvordan Norge fremstod.

– Vi får en litt dårlig start, men utover det jobber og sliter gutta. Vi blir bedre utover i kampen, og blir ikke brutt ned av at vi får noen baklengs. Vi møtte våre overmenn, men jeg er veldig glad for å se at den viljen til å gjøre det så godt som mulig var tilstede helt til det var ferdig, understreker han.

Gikk i garderoben etter hodetakling

I midtperioden gikk det et gisp gjennom det norske publikumet, da Ken Andrè Olimb ble taklet i hoderegionen av Canadas Jean-Gabriel Pageau.

29-åringen gikk rett i garderoben, men var tilbake i siste periode - der han skapte Norges største mulighet.

Etter kampen følte han seg heldigvis bra.

– Det var for sikkerhetsskyld at jeg gikk i garderoben. Når det er takling mot hodet vil de dobbeltsjekke det. Landslagslegen undersøkte meg i garderoben, og utelukket hjernerystelse. Nå føler jeg meg bra, sier Olimb til TV 2.

Foran Canada-kampen var kaptein Jonas Holøs usikker, etter å ha pådratt seg en strekk mot Finland. Han ble spilleklar, og både han og Olimb ser ut til å være klare til den viktige kampen mot Danmark som venter fredag.

Med Danmarks seier over Finland onsdag, og Latvias poeng mot USA, må trolig Norge vinne de resterende kampene sine for at håpet om en kvartfinale skal være til stede.

Det blir meget tøft.