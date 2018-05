Seks nordmenn tjener for tiden til livets opphold i amerikanske MLS (selv om bare fem av dem faktisk spiller der).

Torsdag ble lønningene til MLS-spillerne offentliggjort, og oversikten viser at det er lukrativt å være nordmann i USA.

Best betalte forsvarer

Etter å ha forlatt Rosenborg som bosmanspiller tjener Jørgen Skjelvik best av de norske MLS-proffene, og hanker inn solide 8,15 millioner kroner i året i LA Galaxy.

Det gjør han også til den best betalte forsvarsspilleren i hele MLS.

1. mai ble Adama Diomandé klar for Los Angeles FC, og også han tjener gode penger. Etter seks mål på 49 seriekamper for Hull, har han nå sikret seg 7,63 millioner kroner utbetalt denne sesongen.

Etter å ha dundret inn 34 mål på 59 seriekamper i løpet av to sesonger for Columbus Crew, meldte Ola Kamara overgang til LA Galaxy i sommer.

Der har han så langt notert seg for tre mål på åtte kamper, og han har også sikret seg en årslønn på 7,55 millioner kroner.

«ON FIRE»: Ola Kamara har scoret i to kamper på rad. Foto: Thomas Shea

Jo Inge Berget er nykommer i MLS og signerte for New York City FC da hans kontrakt med Malmö gikk ut etter 2017-sesongen. Nå tjener han 6,67 på spill i «The Big Apple».

Også Magnus Wolff Eikrem forlot Malmö til fordel for MLS da kontrakten gikk ut etter forrige sesong. Nå tjener han 4,46 millioner kroner for å spille for Seattle Sounders denne sesongen.

Tjener fett uten å spille

Muhamed Keita tjener fortsatt til livets opphold som MLS-spiller selv om hans opphold i New York Red Bulls er over.

Keita tjener 2,99 millioner kroner denne sesongen, og han kan innkassere nesten seks millioner kroner på to år uten å røre en ball.

Nå er han hjemme i Norge, men uttalte til VG i slutten av april at han ikke har det travelt med å finne seg en ny klubb.

– Jeg har kontrakt med New York ut 2019. Jeg vil ikke kommentere lønnen, men den er såpass bra at jeg ikke trenger å røre på meg nå, liksom. Og vi er enige om at de betaler meg ut kontraktstiden så lenge jeg ikke har en ny klubb, sa Keita til avisen.

Zlatan blir knust

Best betalt av samtlige er Torontos italienske stjerne Sebastian Giovinco, som tjener 58 millioner kroner denne sesongen. Nummer to på listen er hans lagkamerat Michael Bradley, som tjener 53 millioner.

Los Angeles FCs meksikanske stjernespiller Carlos Vela er nummer tre med sine drøyt 51 millioner kroner, mens Bastian Schweinsteiger tjener like i underkant av 50 millioner.

Zlatan Ibrahimovic er den største stjernen på laget til Jørgen Skjelvik og Ola Kamara, men svensken tjener «bare» 12,23 millioner kroner i LA Galaxy.

